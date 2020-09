Döntött az alkotmánybíróság - Újabb bíró kerülhet rács mögé Szlovákiában

A kassai székhelyű alkotmánybíróság jóváhagyta a hétfőn őrizetbe vett bíró, Daniel Béreš előzetes letartóztatására irányuló indítványt.

Daniel Bérešt a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) rendőrei kísérik a kassai alkotmánybíróság épületébe (Fotó: TASR)

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) hétfőn reggel a Facebookon közölte, hogy PLEVEL fedőnév alatt kiterjedt akciót hajtanak végre Zsolnán és környékén. Az akció oka az volt, hogy a rendőrségi nyomozás szerint a múltban meg lehetett vásárolni az ítéleteket a zsolnai bíróságokon. A "vevők" és a korrupt bírók között František Tóth zsolnai üzletember közvetített. Ő tavaly óta egy más ügy miatt előzetes letartóztatását tölti, most pedig állítólag terhelő vallomást tett az aktív és egykori bírák ellen.

A rendőrség hétfőn többek között Eva Kyselovát, a Zsolnai Kerületi Bíróság elnökét, Daniel Bérešt, a Zsolna Járásbíróság bíráját, valamint Pavol Polka nyugdíjazott bírót vette őrizetbe.

Eva Kyselovát szabadon engedték, ellene nem indult büntetőeljárás. Pavol Polka előzetes letartóztatását indítványozni fogják, ahogy Daniel Bérešét is. Azonban mivel az utóbbi aktív bíró, ezért szükség van az alkotmánybíróság jóváhagyására is, amit kedden este meg is kaptak a hatóságok.

"Az alkotmánybíróság nem állapított meg olyan körülményeket, amelyek azt mutatnák, hogy a bűnüldöző szervek a büntetőeljárás során indokolatlan módon lépnének fel a bírói hatalom képviselőivel szemben"

- áll az alkotmánybíróság közleményében.

Egyelőre nem dőlt el, hogy Béreš vizsgálati fogságba kerül, erről hamarosan a Specializált Büntetőbíróság fog dönteni, ahogy a többi gyanúsított - ügyvédek, vállalkozók - előzetes letartóztatásáról is.

(parameter/TASR)