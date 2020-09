Sólymos szerint eltékozoltak fél évet a visszaváltható PET-palackok ügyében

Ján Budaj fél éve gyorsított eljárásban 2023-ra tolta ki a PET-palackok és fém üdítős dobozok visszaváltós rendszerének bevezetését. A késlekedés oka eredetileg a koronavírus-járvány volt. Ma, a második hullám kellős közepén azonban visszatérnek az eredeti 2022-es időponthoz. Sólymos László, a Híd elnöke és volt környezetvédelmi miniszter szerint ez felelőtlen lépés volt, és az elvesztegetett idő magán a rendszeren is meglátszik majd.

Fotó: Cséfalvay Á. András (archívum)

“Bevallom, nem értem, mire volt jó ez a visszaváltós rendszer körüli huzavona. A környezetvédelmi tárca új vezetése előbb kitolta a rendszer bevezetésének határidejét, majd fél év után visszatért az eredeti időponthoz és senki sem lehet biztos abban, hogy ez a döntés már végleges. Nem csak a bizonytalanságról van szó. Sok időt elvesztegettünk és sokkal rövidebb idő marad az egész rendszer beállítására, amelynek fatális következményei lehetnek. A betétdíjas rendszer bevezetését egyszerűen nem kellett volna kitolni, véleményem szerint erre a koronavírus sem adott okot” - magyarázta Sólymos László.

A PET-palackok és fém üdítős dobozok betétdíjas rendszerét a gyártók fogják finanszírozni és működtetni. Két év helyett, amelyet a rendszer kiépítésével, beállításával és tesztelésével tölthettek volna, a felesleges huzavona után és az időpontok kitolása miatt, lényegesen kevesebb idejük maradt. Ez a rendszer működésére is rá fogja nyomni a bélyegét.

“Minél több probléma jelentkezik a rendszer beindítása után, annál kevesebb ember fogja visszaváltani PET-palackjait és fém üdítős dobozait” - hangsúlyozta Sólymos.

Elmondása szerint a rendszer beindításának idején az a legfontosabb, hogy ne jelentsen túl nagy terhet a fogyasztó számára. Ezért fontos, hogy jól alakítsuk ki az automaták hálózatát, beállítsuk a logisztikát, amelyeknek köszönhetően a PET-palackokat visszaváltó automatákat időben ürítik majd. A probléma nélküli számlázási rendszer kialakítása is nagyon fontos, de egyéb olyan lépések is vannak, amelyek nélkül a rendszer nem tud működni.

“Ezt nem lehet létrehozni egy hét vagy egy hónap alatt. Ha a törvényhozási huzavonák miatt ezt az időszakot méginkább lerövidítjuk, akkor csak felesleges akadályokat gördítünk az egész rendszer elé. A PET-palackok és fém üdítős dobozok bevezetése kemény harc volt. A V4-es országok közül végül elsőként sikerült bevezetnünk a betétdíjakat. Több ország is figyelemmel kísérte a munkánkat és elkérte a törvényt megalapozó tanulmányainkat, hogy esetlegesen ők is a szlovákiai modell alapján vezessék be a PET-palackok és fém üdítős dobozok betétdíjas rendszerét. A környezetvédelmi minisztérium újra segítségükre lesz. Most azt mutatja meg nekik, hogyan ne vezessék be a betétdíjas rendszert” - zárta le Sólymos László.

(h/para)