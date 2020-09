Komáromnál átadták az új hidat: Orbánt már más érdekli, Matovič meg felidézte Trianont

Szlovákia és Magyarország kormányfőinek jelenlétében felavatták az új komáromi Duna-hidat. A Monostori híd a járványtól függetlenül megépült, és sorrendben ez a tizedik szlovákiai híd, ami átível a legnagyobb folyamunk felett. Orbán Viktor és Igor Matovič megelégedve nyugtázták, hogy elkészült a létesítmény.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További fotókért kattints a képre!)

Elsőként a magyar miniszterelnök kapott szót, aki kiemelte, hogy Európa ma Közép-Európában épül, és azt a magyarok, a szlovákok, a csehek és a lengyelek építik. Orbán kijelentette, a hídépítés egyben a jövő építése is, és a járványtól függetlenül az országoknak működniük kell. Ez a mostani átadás is bizonyítja, hogy a Duna nem elválasztja, hanem összeköti a magyar és a szlovák nemzetet. Megjegyezte: a második Duna-hidat adhatja most át, korábban Esztergomban tehetett hasonlót.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a történelem arra tanított, hogy egymással szemben nem, csak egymással szövetségben lehetünk sikeresek. Azt mondta: mindkét ország fontos helyen fekszik. Ha ezt a térséget Németország és Oroszország között "mi magunk nem szervezzük meg", idegenek fogják megszervezni - jelentette ki. Hozzátette: ugyanakkor ezt a térséget önmagában egyik ország sem képes megszervezni, ehhez legalább négy ország kell: Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország.

Úgy fogalmazott, az EU versenyképességének feltétele az utak és vasutak hálózata, és az EU itt egy fantasztikus beruházásban vett részt, történetének egyik legjobb befektetése ez a híd. A magyar miniszterelnök kitért arra:

nagyszerű, hogy ez a híd elkészült, de ami már megvan, az nem feladat a jövőre nézve, és a magyarokat csak az érdekli, ami még előttük van, ezért nem elégedettek sosem.

Most is jó, hogy ez a híd megvan, de van még két nagy terv, amelyet meg kell valósítani, az egyik egy autóút Lengyelországból Szlovákián és Magyarországon át Görögország felé, és ennek még nincs kész a teljes magyar szakasza - közölte. Elmondta: a másik nagy közös terv pedig egy olyan vasúti hálózat megépítése, amely a visegrádi országok fővárosait köti össze. A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy a most átadott híd azért is különleges, mert két állam osztatlan közös tulajdona, és jó, hogy ma teljesen természetes, hogy meg tudnak közösen építeni egy hidat bizalmi alapon úgy, hogy az mindkettőjük közös tulajdona.



Orbán végül köszönetet mondott mindenkinek, akinek a munkája benne van a hídban, és azt kívánta, a híd könnyítse meg a magyarok és a szlovákok életét.

Magyarország és Szlovákia megmutatta, hogy a világjárvány idején is tud a nemzeteiket összekötő hidakat építeni - folytatta az orbáni gondolatmenetet Igor Matovič. A szlovák kormányfő szerint "kicsit furcsa" ugyan, hogy akkor adnak át egy hidat, amikor le vannak zárva a határok, de éppen ezért fontos most megmutatni, hogy készülhetnek új hidak.

"Függetlenül attól, hogy lehetnek itt még intézkedések a világjárvány miatt, meg tudjuk mutatni, hogy most is tudunk a nemzeteinket összekötő hidakat építeni és a jövőben is ezt fogjuk tenni" - fogalmazott Matovič. Kiemelte: a térségben élő emberek ősei

évszázadokon keresztül együtt éltek és nem voltak köztük határok, de száz évvel ezelőtt valami olyan történt, amitől a Duna alkotta természetes határ valami olyanná vált, ami évtizedekig elválasztotta őket egymástól.

Ennek ellenére ezeket a kapcsolatokat nem lehet megtagadni, és ezért is fontos a mostanihoz hasonló hidakat építeni, amelyek az "egységgé válás jelképei."

"Évszázadokon keresztül együtt éltünk és a továbbiakban is együtt fogunk élni. Lehet, hogy a folyó által elválasztva, de egy olyan folyóval, amelynek partjait talán majd új hidak kötik össze. És én örülök neki, hogy újabbakat építünk majd" - hangsúlyozta Matovič. Megjegyezte: nagyon szép jelképnek tartja azt is, hogy az Európai Unió résztámogatásával sikerült a két nemzetet összekötő hidat építeni.

Az ünnepélyes átadón a magyar, illetve a szlovák miniszterelnökökön kívül részt vett Boris Kollár, a szlovák parlament elnöke, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, Palkovics László magyar innovációs miniszter és Andrej Doležal szlovák közlekedésügyi miniszter is.

Az új komáromi Duna-híd megépítéséről 2012-ben írt alá szándéknyilatkozatot a magyar és a szlovák kormány. Építési engedélyeit 2014-ben adták ki az illetékes hivatalok, a projekt 2015-ben nyert részfinanszírozási támogatást a CEF uniós alapból. A hatszáz méter hosszú, hétezer tonnás acélszerkezetű híd kétsávos, nehéz járművek és munkagépek is használhatják. Építése 2017 októberében kezdődött, amikor az akkori szlovák kormányfő, Robert Fico, az akkori Híd elnökét, Bugár Bélát méltatta a már 2010-től regnáló Orbán előtt.

A híd megépítése magyarországi vállalatok, a Hídépítő Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft. generálkivitelezésében valósult meg. Magyarország leggazdagabb vállalkozójának, és a térség legsikeresebb gázszerelőjének, Mészáros Lőrincnek a cége egy osztrák és egy szlovák indulóval szemben nyerte meg az erre kiírt magyar közbeszerzést. Az osztrák Strabag ajánlata drágább volt Mészárosékénál, a szlovák ajánlat viszont majd 5 milliárd forinttal (14 millió euróval) olcsóbb, ezt a pályázót mégis kizárták, az Átlátszó blogja szerint ugyanis kirívóan alacsony összegűnek találták az ajánlatot.

(MTI/444/para)