Október 28-a államünneppé nyilvánításáról tárgyal a parlament

A közös cseh-szlovák állam létrejötte, október 28-a államünneppé nyilvánításáról is tárgyalt a parlament pénteki ülésnapján.

-illusztráció- (Fotó: TASR/Štefan Puškáš)

A javaslatot beterjesztő kormánypárti képviselők azzal érvelnek, hogy ez a nap az egyik legnagyobb jelentőségű Szlovákia történetében. A csehszlovák állam fennállása alatt államünnep volt, a szétválás után azonban még az emléknapok közé sem sorolták be Szlovákiában, erre csak 1999-ben került sor. Petra Osuský (SaS) parlamenti képviselő ugyanakkor elmondta, a javaslat nem tartalmazza, hogy október 28-a egyúttal munkaszüneti nap legyen.

A vita kedden, szeptember 22-én folytatódik, amikor a 2019-es költségvetési fegyelem betartása és a költségvetési források transzparens felhasználása is terítéken lesz. A képviselőknek meg kellene választaniuk a Számvevőszék két alelnökét is, a parlament 12. ülésszakának programjában szerepel még például a titkosszolgálat és a katonai elhárítás tevékenységéről szóló éves jelentés is.

TASR