Gareth Bale-t ujjongó szurkolók várták a Tottenham edzőközpontjánál

A londoni klub rajongói tapssal fogadták a jó eséllyel visszatérő walesi csatárt, aki limuzinnal érkezett meg korábbi csapatához. Előzőleg a játékos - egy madridi orvosi ellenőrzés után - magángéppel repült a brit fővárosba spanyol klubtársával, Sergio Regulionnal együtt. Utóbbit brit sajtóértesülések szerint ötéves szerződés várja a Tottenhamnél, míg Bale-t várhatóan egy évre kölcsönadja a Real.

Gareth Bale arrives in London ahead of his return to Spurs pic.twitter.com/v5MydceSWT