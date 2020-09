Program a ködben

A magyarországi ellenzék pártjai megállapodtak arról, hogy közös „egyéni” jelöltjeik lesznek 2022-ben, és alighanem közös programjuk is, a közös lista ötlete pedig fölöttébb népszerű.

Az első taktikailag indokolt lehet, de nem biztos, hogy célravezető. A közös lista elgondolásával nem értek egyet, de tudomásul veszem, hogy a nagyközönség túlnyomó része a magyar parlamenti választást annak tartja, ami: a miniszterelnök személyéről (egyenlőtlen pályán) folytatott népszavazásnak, úgyhogy van benne taktikai logika.

A közös program azonban stratégiai és taktikai szempontból egyformán bajos. A paradoxon ugyanis az, hogy az ellenzéknek ténylegesen egy, éspedig negatív tartalmú közös programja van: a kormány leváltása, ezt várják el tőlük a hívek, a szavazni hajlandók fele vagy annál kicsit több viszont nem támogatja. S ha az ellenzékre szavazók országos aránya átbillenne is az ötven százalékos határon, a „vidék” – kisebb városok, falvak – javára súlyozó választási rendszerben akkor is nagy valószínűséggel veszítenének, nem szólva az elsöprő határon túli Fidesz-fölényről. Kétharmadról pedig nem is álmodhatnak.

Ahhoz, hogy az ellenzék ebben a rendszerben nagy – ha nem is kétharmados, de lélektanilag új fejezet nyitó – győzelmet arasson, a politikai és/vagy gazdasági körülményeknek gyökeresen meg kell változniuk. A körülmények radikális változását pedig semmilyen magyar ellenzéki program nem képes akaratlagosan előidézni.

Ezért is jó volna, ha a pártok továbbra is külön-külön pártokként viselkednének, saját pogramjuk lenne, s nem rendelnék alá arculatukat valamilyen kényszeredett konszenzusnak – másfelől a pozitív programoknak mégiscsak arról kellene szólniuk, milyen Magyarországot szeretnének a mostani rendszer helyett.

Nem kötelező, de az egyes programoknak természetesen lehetne valami közös minimuma, bár az efféle minimumtól dőreség tömeges lelkesítő hatást várni.

Akár lesz közös pozitív program, akár nem, a pártok már most kénytelenek elgondolkodni valamilyen programon. Újságírósan ezt „szellemi pezsgésnek” is nevezhetnénk. Úgyhogy (bő) másfél évvel a választások előtt el is kezdhetjük elemezni, mit akar az ellenzék együtt és pártonként, amiből legalább annyi kiderül, hogyan látják egyáltalán a magyar valóságot. Nekik sürgős volt a 2022-re szóló tervek nyilvánosságra hozása; ez azt jelenti, hogy mi meg ráérünk boncolgatni és értékelni őket egy laza sorozatban.

Kezdjük az alapok alapjával: mit is akar megdönteni az ellenzék? A parlamenti választás a kormánypárt(ok) cseréjére alkalmas (Magyarországon épp arra elég kevéssé), de nyilvánvaló, hogy mára olyan rendszer épült ki, aminek a megváltoztatásához az egyszerű kormányváltás nem elég. A rendszer értelmezése, leírása tehát szorosan összefügg a pozitív programmal: mit akarnak tenni a pártok a feltételes választási győzelem után. (És itt tegyük zárójelbe az esélyeket.)

Szerintem az ellenzék zöme (mindig oda kell írnom: tisztelet a kivételnek) tévedésben van, ami a rendszer jellemzőit illeti. Kezdjük a sorozatot ezzel, pontosabban: egy fontos írással, ami ugyan két évnél is régebben jelent meg, de mostanában egyre többször kerül szóra: Filippov Gábor A hibrid ellenforradalom kora című cikkével, amit a hazai balközépen azóta is már-már osztatlan elismerés övez.

Eszerint Magyarországon „hibrid” rendszer van, ami nevezhető „a demokratikus intézmények és az antidemokratikus hatalomgyakorlás vegyülékének, átmenetnek a demokrácia és a tiszta diktatúra között”. Máshonnan nézve: „versengő autoriter rezsim”, ahol vannak ugyan szabad választások, de nem tisztességesek, mert „az elvileg semleges állami intézmények pártos megszállása, a diszkriminatív jogalkalmazás, az állami forrásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés és hatalom médiatúlsúlya olyan mértékben torzítja a demokratikus versenyt, hogy a voltaképpeni választási csalás vagy a nyílt állami erőszak feleslegessé válik”.

A szerző kétségtelen érdeme, hogy túllép „demokrácia ez, vagy diktatúra?” elnagyolt és sok gúnyolódásra módot adó dilemmáján. (Ha demokrácia van, akkor mi kifogás lehet az ellen, hogy a többség akarata érvényesül? Ha pedig diktatúra, akkor hogyhogy szabadlábon az ellenzék, és mért tetszik indulni a választáson?) – de a kézikönyvi formula megint csak nem alkalmazható hibátlanul a magyar helyzetre, és ez az értelmezési hiba vagy pontatlanság majdnem az egész ellenzékre, legalábbis annak balközép, azaz többé-kevésbé liberális részére jellemző. (Jobbközép ellenzék nagyon halvány nyomokban van.)

A félreértés abban a tételben gyökerezik, amit Filippov így foglal össze: „A demokrácia akkor is szükségszerűen liberális, amikor ultrakonzervatív vagy szocialista pártok vannak kormányon, hiszen az alkotmányosságra, a hatalmi ágak elválasztására, az emberi és polgári jogok széles körű biztosítására épül.” Más nagy nevek is erről vannak meggyőződve.

Holott az illiberális demokrácia fogalmát talán legnagyobb hatással kifejtő Fareed Zakaria nagyon világosan elkülöníti a demokráciát a liberális berendezkedéstől. Ez két különböző történelmi a képződmény.

Van liberális berendezkedés demokrácia nélkül – itt az indiai muszlim származású Zakaria főleg a Brit Birodalom örökségére utal, de ilyen volt az Osztrák-Magyar Monarchia s azon belül még inkább az 1867 utáni, 1918 előtti Magyarország, és van a liberális eszmék ellenében kormányzott demokrácia – erre Zakaria 1997-ben a mečiari Szlovákiát is felhozza példának, ahol a következő évben éppenséggel kiderült, hogy nem fölösleges és az ellenzék számára nem reménytelen a választás. Illiberális a kormányzás, de nem lejt annyira a játéktér.

A tévedést – ami, mondom, nem egy felkészült és lelkiismeretes politikatudós sajátja, hanem az ellenzék túlontúl nagy részére jellemző – két szövegrész tükrözi a legjobban; ha nem lenne képzavar, azt mondanám, a legtömörebben.

Az egyik: „az elvileg semleges állami intézmények pártos megszállása, a diszkriminatív jogalkalmazás, az állami forrásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés és hatalom médiatúlsúlya […] torzítja a demokratikus versenyt”. Bár a nyugat-európai és főként amerikai tankönyvekben nincs benne, Magyarországon minden kormányzati beavatkozás nélkül az 1989-ben sajátos, sőt egyedi körülmények között létrejött alkotmányos politikai intézményrendszer maga torzítja a demokratikus versenyt, és nem véletlenül mondtam 1989-et: ez így volt már 2010 előtt is.

Önmagában a kétharmados törvények rendszerének és az aránytalan választási rendszernek a kölcsönhatása is mélyen demokrácia- (nem liberalizmus-)ellenes, de kóros mértékben hiányoznak a tényleges fékek és ellensúlyok is. Ezt nagyon egyszerűen észre lehet venni, ha valaki, nem itt felnővén, nem a magyarországit tartja normális állapotnak. Erdélyi barátom például döbbenten észelte, hogy nincs kétkamarás parlament, és az elnököt sem közvetlenül választják; hozzátehetném azt, amit kevesen gondolnak végig: hogy normatív bevételek híján a helyi önkormányzatok ki vannak szolgáltatva a központi kormánynak. És a lista ezzel nem ér véget.

Kevés jele van, hogy az ellenzék ebből bármit látna, vagy ki akarna javítani.

A másik: „a demokrácia […] az emberi és polgári jogok széles körű biztosítására épül”. Nos, ha „széles körű”, abba minden belefér. Zakaria elég szűkre szabja a liberális berendezkedés alkotóelemeit, arra, ami az angolszász (a szűkszavú amerikai és a nem kartális brit) alkotmányossághoz és jogrendszerhez elengedhetetlenül hozzátartozik: a joguralomra (nem „jogállamiságra”), a hatalmi ágak szétválasztására, a szólás-, gyülekezési, vallásszabadságra, a tulajdon védelmére, a szerződések szentségére.

Ahol szélesedik a kör, ott lehet, hogy teljesebb a szubsztantív (tartalmi) módon felfogott demokrácia, de nem biztos, hogy erősödik a liberalizmus. Az olyan kijelentések, amik azzal kezdődnek, hogy „nincs demokrácia ott, ahol” (s itt valami társadalmi baj vagy igazságtalanság megjelölése következik) vég nélkül bővíthetők, s a liberális demokrácia fogalmának nem ismeretéről tanúskodnak.

Reményeim szerint innen folytatom.