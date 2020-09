Matovič: A helyzet kezd kritikussá válni

"Az első hullámot közösen győztük le Európában a legjobb számokkal, ilyen számokról még csak nem is álmodtunk. Azért tudtunk győzni, mivel bíztunk egymásban, felelősségteljesen betartottuk az előírásokat, a személyi higiénia és a szájmaszkviselet voltak az elsőrendű fegyvereink" - fogalmazott.

Úgy látja, akkoriban kevesebben voltak azok, akik felelőtlenül viselkedtek.

"Most viszont a helyzet kezd kritikussá válni. Az utóbbiak az egyébként normális emberek között is egyre többen vannak, ezért logikus módon a fertőzöttből is egyre több van" - húzta alá.