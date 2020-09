Matovič: Haščák nem olyan ember, akivel bármikor is szeretnék találkozni

Igor Matovič kormányfő állítása szerint Jaroslav Haščák, a Penta vezére nem az az ember, akivel bármikor is találkozna, illetve akinek keresné a társaságát.

Fotó: TASR

A miniszterelnök így reagált Haščák és Boris Kollár házelnök találkozójára. Megjegyezte, hogy nem hiszi Haščák egyetlen szavát sem, amit a videóban mondott, miszerint könyvet szeretne írni.

„El tudom képzelni, hogy ha vannak valamilyen cikkei a Plus 7 dní-ben, akkor össze akar futni Haščákkal. Személy szerint én nem találkoznék vele” – mondta Matovič, majd hozzátette: ha Kollár valakivel titokban akart volna találkozni, akkor nem egy nyilvános hotelbe mennek.

A DenníkN számolt be róla, hogy Boris Kollár pénteken kora este találkozott Haščákkal, megközelítőleg egy órán keresztül beszélgettek. Kollár állítása szerint olyan cikkekről beszélt Haščákkal, amelyek a Plus 7 dní-ben jelentek meg és ellene szólnak. A Penta vezére elmondta, hogy azért akart beszélni a parlament elnökével, mert könyvírásba kezdett, amely politikai témát is érint.



TASR/para