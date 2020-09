Most akkor 50 ezer vagy csak 6700 beteg van az országban? Tisztázzuk az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy Szlovákia nagyon keveset tesztel – alig többet, mint Magyarország

Szlovákiában a hétfői számok alapján 6756 esetben erősítették meg tesztek a COVID 19 fertőzést, ebből a számból 3146 aktív, 3571 kigyógyult és 39 beteg meghalt. Biztos azonban, hogy ennél sokkal több beteg van vagy volt az országban, hiszen a fertőzöttek akár háromnegyede is teljesen tünetmentes, ami viszont azt jelenti, hogy észrevétlenül fertőzhetik a többieket. Az Alpha Medical és a Dôvera által nyáron, 10 ezer emberen végzett szerológiai tesztelés alapján az látszik, hogy legalább 50 ezer ember már átesett a fertőzésen, ami arra utal, hogy legalább hétszer több a fertőzött, mint amiről tudunk. De ezek az eredmények nincsenek benne a napi adatokban, oda csak a PCR teszteket számolják be, mindegy, hogy orvos írta elő azokat vagy a páciens fizette. Uniós összehasonlításban Szlovákia a PCR-tesztek számát tekintve az utolsók között van, Magyarországot azonban így is megelőzi.