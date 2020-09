Koronavírusos lett az egyik EU-s góré embere, elhalasztják a csúcstalálkozót

Barend Leyts, az Európai Tanács elnökének szóvivője arról tájékoztatott a Twitteren, hogy a szeptember 24-25-re tervezett értekezletet október 1-2-re halasztják.

The @eucopresident has decided to postpone the special European Council meeting that was planned for 24 and 25 September to 1 and 2 October #EUCO