Megelőző óvintézkedéseket vezet be a komáromi kórház vezetése

A komáromi Agel kórház vezetése a COVID-19-járvány második hullámára reagálva a korábbiakhoz hasonló, megelőző óvintézkedéseket fogadott el ismét.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Ezek célja a kórházi alkalmazottak és a páciensek egészségének védelme, ezáltal pedig az új típusú koronavírus továbbterjedésének megakadályozása. Erről Miroslav Jaška kórházigazgató tájékoztatott szerdán. Az óvintézkedéseket annak ellenére hozták meg, hogy a Komáromi járás jelenleg zöld besorolású.

Jaška elmondása szerint a kórház standard osztályain 12, az intenzív osztályon pedig három ágyat különítenek el a gyaníthatóan koronavírus-fertőzött betegek számára. Az átszervezésre a kórház vezetése szerint azért van szükség, hogy eloszlassák az akut egészségügyi ellátást igénylő, illetve a tervezett kórházi kezelésre érkező betegek aggodalmait.

„Hogy ne aggodalmaskodjanak amiatt, hogy esetleg elkaphatják a koronavírust a fertőzésgyanús páciensektől”

– tette hozzá az igazgató.

A komáromi kórházban munkanapokon koronavírus-tesztelést is végeznek. A beteglátogatás továbbra is tilos, kivételt képeznek a végstádiumban lévő betegek. A kórház rendes működését nem korlátozzák, a járványellenes óvintézkedések szigorú betartása mellett elvégzik az akut és a tervezett műtéteket is.

TASR