Új tudományos díjat ítéltek oda a mesterségesintelligencia-kutatások területén

Daganatos betegségek korai kimutatásáért és új gyógyszerek felfedezéséért Regina Barzilaynek, a Massachusettsi Műszaki Egyetem professzorának ítélték oda első alkalommal a mesterségesintelligencia-kutatások területén alapított új díjat.

Regina Barzilay (Fotó: Jonathan Wiggs/The Boston Globe/AP)

A világ legnagyobb mesterségesintelligencia-társasága, a kaliforniai székhelyű Association for the Advancement of Artificial Intelligence szerdán jelentette be az egymillió dollárral járó új tudományos díj első nyertesének a nevét.

A társaság évente fogja átadni a díjat, amelynek pénzügyi támogatója a Squirrel AI. Az elismeréssel olyan személyeket jutalmaznak, akiknek munkássága a mesterséges intelligencia alkalmazása terén "átalakító hatással van a társadalomra".

A díjjal a társaság a mesterséges intelligencia kutatása és alkalmazása terén elért haladás elismerését a Nobel-díj vagy a számítástechnikai Turing-díj szintjére emeli.

A MIT közleménye szerint Barzilay maga is mellrákban szenvedett, betegsége fordította tudományos érdeklődését a mesterséges intelligencia irányába.

A daganatos betegségek korai felfedezésére kifejlesztett eszközét számos kórházban, köztük a bostoni Massachusetts Közkórházban, Svédországban vagy Tajvanon is tesztelték.

(MTI)