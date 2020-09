Büntető feljelentést tett a nagymegyeri főellenőr, amiért szerinte Holényi nem teljesíti kötelességeit

Hiába írták alá már a szerződést még június közepén, azóta sem kapta meg a nagymegyeri termálfürdő a visszatérítendő támogatást, és némely városi cégek esetében a polgármester továbbra sem tett eleget a képviselő-testület határozatának, annak ellenére, hogy jogszerűtlen magatartására a kerületi ügyészség is felhívta a figyelmét. Holényi Gergő ezt másképp látja. A képviselő-testület szerdai ülésén többek között ezt is megvitatták.

Holényi Gergő (Archív felvételek: Cséfalvay Á. András)

Még a tavasz folyamán volt téma a nagymegyeri önkormányzati üléseken két városi cég, a műszaki szolgáltatásokat végző TSM-nek, illetve a termálfürdőt üzemeltető Termál Kft-nek a járványhelyzettel összefüggő anyagi nehézségeket áthidaló visszatérítendő támogatás, illetve előbbi esetében az ügyvezető kérdése is. Holényi akkoriban visszahívta ügyvezetői funkciójából Paxián Károlyt a TSM-nél, ám az újbóli kinevezése volt annak feltétele, hogy a képviselő-testület belemenjen végül a cég kisegítésébe.

Az a megoldás született, hogy 600 ezer eurónyi anyagi forráshoz juttatják a társaságot, melyből 400 ezret tenne ki a banki hitel, amit a TSM hitelképtelensége miatt a város vehet fel, és 200 ezret a városi tartalékalapból nyújtandó, ugyancsak visszatérítendő pénzügyi segítség, amit pedig novemberig kellene visszatérítenie a cégnek. A hitelfelvétel július elején megtörtént, a 200 ezres anyagi támogatást azonban a cég nem kapta meg azóta sem, amit a városi hivatal azzal indokolt, hogy azt külön kellene kérvényeznie a társaságnak. Nagy Albert főellenőr friss jelentésében felhívja a figyelmet arra, hogy erre a támogatásra a cég igényt tart, és kérvényezni fogja.

Más helyzetben van a termálfürdő, amely ugyan június közepétől teljes kapacitással működhetett, ezáltal a főszezonban termelhetett bevételt, az áthidaló támogatást nem kapta meg annak ellenére, hogy teljesítettek minden feltételt – legalábbis ez derül ki a főellenőri jelentésből.

A képviselő-testület május 20-án erősítette meg korábbi, a polgármester által megvétózott javaslatát a 200 ezer eurós visszatérítendő támogatásról, amit a Termál Kft. május 25-én kérvényezett is hivatalosan. Az erről szóló szerződést június 15-én írták alá, a támogatás visszatérítésének határideje pedig november 30.

Nagy Albert főellenőr

A főellenőr felhívta a figyelmet a polgármester azon követelésére, hogy a Termál Kft. írja alá a városi lakáskezelő cég (MPBH Kft.) által működtetett geotermális furatból származó vízről szóló szerződést, amit közlése szerint az év végéig bármikor alá lehetett volna írni, de Holényi ezt is a támogatás feltételéül szabta. A szerződés végül július 7-én alá lett írva, ám a támogatást továbbra sem utalta a városi hivatal. A polgármester a plénumon erre nem adott magyarázatot.

A főellenőri ellenőrzés egy másik vitatott pontja a városi cégek ügyvezetőit érintő kinevezések voltak, melyek közül Holényi csak a TSM esetében tett eleget a képviselői határozatnak, de ott is csak részben. Paxián ugyan visszakerült az ügyvezetői posztra, de az általa korábban saját hatáskörben kinevezett ügyvezető, Nyilfa Péter továbbra is betölti ezt a funkciót. A lakáskezelő MPBH-nál Holényi tavaly először is nem volt hajlandó kinevezni a testület által jóváhagyott Varga Arankát, ami miatt továbbra is per fenyegeti a várost. Másrészt saját hatáskörben, közgyűlésként helyezte a cég élére Bognár Imrét, aki a cégjegyzék szerint idén április végétől tölti be az ügyvezetői funkciót, addig a korábban ideiglenes céllal kinevezett Gulyás Éva volt az ügyvezető. Tavasszal a képviselő-testület elé vitte Nyilfa és Bognár kinevezését is, a képviselők azonban nem hagyták jóvá, és ennek a határozatnak a teljesítése elmulasztását firtatja szeptemberi jelentésében a főellenőr.

Holényi a járási ügyészség által benyújtott véleményét hozta fel ismét indokként, amit viszont a kerületi ügyészség július elején felülbírált. Erről korábban ITT írtunk.

Holényi azonban a szerdai testületi ülésen azzal érvelt, hogy a kerületi ügyész egy kerületi bírósági döntésre hivatkozik, míg a járási ügyész három legfelsőbb bírósági határozatot is felhozott példaként.

„Korábban is megmondtam, hogy akinek ez nem tetszik, tegyen feljelentést. A Legfelsőbb Bíróság majd nekem fog igazat adni. Egy kerületi döntés felül szeretné írni az Legfelsőbb Bíróság határozatát, ezzel nem értek egyet” – jegyezte meg.

A főellenőr szerint viszont az említett legfelsőbb bírósági határozat egészen másról szól. Nagy Albert közölte ugyanakkor, hogy büntető feljelentést tett közfeladatot ellátó személy feladatainak mulasztása, hatalommal való visszaélés és hatósági eljárás akadályozása ügyében.

(SzT)