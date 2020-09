Hálapénzt fizettek volna a miniszter helyettesének, de ő inkább egy rendőrségi ügynököt küldött a találkozóra

A rendőrség követte, lehallgatta, sőt, még ügynököt is bevetett, így aztán vizsgálti fogságba került az a két személy, akik megpróbálták megvesztegetni Martin Feckót , a földművelésügyi minisztérium államtitkárát. Ahogy arról már írtunk, a lekapcsoltakat azzal gyanúsítják, hogy egy állami IT-megrendelés ügyében akarták lefizetni Feckót. Nem a megfelelő embert próbálták megkörnyékezni.

A pályázat értékének 5%-át, azaz mintegy 60 ezer eurót fizették volna ki a Lomtec cég emberei, Miroslav Sedlák gazdasági igazgató és a neki dolgozó Peter Chrašč jogász, ha az államtitkár segít feléjük terelni az üzletet. A vizsgálati fogságuk elrendelését indokló bírósági határozat több érdekes információval is szolgál. Ebből kiderült, hogy az ellenük szóló bizonyítékok rendőrségi felvételekkel, lehallgatott beszélgetésekkel vannak aládúcolva, amit egy beépített ügynök munkája is segített.

A hatóságok szerint ez volt az első alkalom, amikor valakik megpróbálták a Matovič-kormány egyik vezető politikusát megkenni pénzzel. Ez a lépés - ahogy ez be is bizonyosodott - nem volt a legjobb ötlet, hiszen Fecko a vezető kormánypárt, az OĽaNO korrupcióellenes aktivistájaként lett ismert. Ezért nem is volt csoda, hogy mindjárt az elején együttműködött a rendőrséggel az eset felgöngyölítésében.