Magyar labdarúgó-válogatott: újfent meghívót kapott Marco Rossitól a DAC két magyar labdarúgója

Marco Rossi szövetségi kapitány a soron következő három októberi mérkőzésre kijelölte a magyar labdarúgó-válogatott keretét, melyben személyes okok miatt nem kapott helyett Kleinheisler László.

Középen Kalmár Zsolt, jobbra Schäfer András (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Az olasz szakember a hétfői sajtótájékoztatóján bevezetésként azt emelte ki, hogy az Osijek középpályását a szeptemberi találkozókra és most is szerette volna behívni, de ezt nem tudta megtenni. Mint mondta: az okokról a játékosnak kell beszélni, ha akar.

A 23 mezőnyjátékosból és három kapusból álló keretben négy olyan futballista van, aki még nem lépett pályára a válogatottban - Kecskés Ákos, Babati Benjámin, Könyves Norbert, Szőke Adrián -, és közülük Könyves kerettag sem volt még. Rossinál szintén először kapott meghívót Varga Kevin. Ezúttal is ott van a keretben a DAC két középpályása, Kalmár Zsolt és Schäfer András.

"A 26 fős keret több mint elég, ezzel fel vagyunk készülve a váratlan helyzetekre" - jelentette ki az 56 éves tréner, aki kifejtette, természetesen nyerni akarnak a bolgárok elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn, amely az év eddigi legfontosabb mérkőzése lesz, de ha nem is győznek mindhárom soron következő meccsen, a kezdő sípszótól a lefújásig olyan játékosokat akar a pályán látni, akik harcolnak. "Minden esetben emelt fővel akarom elhagyni a pályát, ehhez 26 harcosra van szükségem".

Rossi az abszolút újonc Könyvesről elárulta, régóta figyelik a játékát, és mivel éppen azt a stílust testesíti meg, amit ő elvár, már szeptemberben is kapott volna meghívót, ha nem sérül meg a kerethirdetés előtt. Hozzátette, az ő és Cseri Tamás meghívása pedig jó üzenet az NB I-ben játszó valamennyi labdarúgónak, hogy ha jó teljesítményt nyújtanak, akkor akár a válogatottban is lehetőséget kaphatnak.

"A keretből Orbán küzd meccshiánnyal, ezért ha játszik Bulgáriában, akkor Szerbiában biztos, hogy nem. De le kellene tartóztatni engem, ha nem számítanék rá, ugyanis ő a legjobb védőnk. Elképesztő hozzáállású és adottságú játékos, ezért egész egyszerűen jelenleg nélkülözhetetlen" - jelentette ki az RB Leipzig játékosáról Rossi, aki elárulta, mivel háromnaponta kell majd pályára lépniük, mindig lesz három-négy változás a kezdőben, de azt is hozzátette, nem fog kísérletezni a két Nemzetek Ligája-mérkőzésen sem, mert szeretnének bennmaradni a másodosztályt jelentő B divízióban.

Rossi szót ejtett Szalai Ádámról is. Úgy fogalmazott, derült égből villámcsapásként érte a hír, hogy a Mainz nem számít rá, de mivel nemrég még játszott a Német Kupában, így nemcsak edzésben, de játékban is van a csatár, aki jelenleg csapatkapitánya is a nemzeti együttesnek.

"Első osztályú adottsággal rendelkező keret a debreceni, de olyan csapatokkal találkozik a másodosztályban, amelyek nem összehasonlíthatóak válogatott riválisainkkal. Éppen ezért szinte lehetetlen elképzelni, hogy NB II-ből megjelenjen valaki a válogatottban" - mondta az MTI érdeklődésére Rossi annak kapcsán, hogy a nyári átigazolási időszakban számos korábbi válogatott kerettag igazolt az NB II-be, köztük Dzsudzsák Balázs is. Utóbbival kapcsolatban ismét hangsúlyozta, ha lesz lehetősége rá, meghívja majd.

A magyarok előbb jövő csütörtökön Bulgária vendégeként Szófiában játszanak Európa-bajnoki pótselejtezőt, majd azt követően három, illetve hat nappal Szerbiában és Oroszországban lépnek pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik és negyedik fordulójában.

A keret:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (MOL Fehérvár FC)

védők:

Bese Barnabás (Oud-Heverlee Leuven), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehérvár FC) Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Apollon Limasszol)

középpályások:

Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holender Filip (Lugano), Kalmár Zsolt (DAC), Nagy Ádám (Bristol City), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg)

csatárok:

Babati Benjámin (ZTE), Könyves Norbert (ZTE FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Szalai Ádám (FSV Mainz 05), Szőke Adrián (Heracles Almelo), Varga Kevin (Kasimpasa)



MTI