A belügyminiszter elmondta, miért hirdették ki a veszélyhelyzetet

A kormány ezzel a lépéssel többek között arra az eshetőségre készül, hogy nagyobb mennyiségben, vagy gyorsan és hatékonyan kell majd biztosítani védőfelszereléseket az egészségügyi dolgozók, illetve a szociális intézetek alkalmazottai számára. Emellett a veszélyhelyzet azt is lehetővé teszi, hogy ott vessék be a kórházi személyzetet, ahol ténylegesen szükség van rá, illetve hogy átszervezhessék a kórházi osztályokat.

„Az első hullám idején is volt veszélyhelyzet, ez most ugyanaz. Sok állampolgár még csak nem is sejtette, hogy bevezetésre került a veszélyhelyzet”