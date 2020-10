Pozitív lett Donald Trump és felesége, Melania koronavírus-tesztje, mindketten karanténba vonultak

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Az elnököt és feleségét, Melaniát azután tesztelték, hogy Donald Trump egyik közeli tanácsadójának, Hope Hicksnek pozitív lett a koronavírus-tesztje, ezért mindketten karanténba vonultak, amíg meg nem érkeztek a teszteredményeik.

Hicks együtt utazott Trumppal az elnöki különgépen a keddi elnökjelölti vitára Clevelandba, majd szerdán egy kampánygyűlésre Minnesotába.

"Hope Hicksnek, aki megállás nélkül és nagyon keményen dolgozott, pozitív lett a vírustesztje. Borzalmas! A first ladyvel várjuk teszteredményeinket. Addig is megkezdjük a karanténfolyamatot!" - írta Trump korábban a Twitteren.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!