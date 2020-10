Szigorú óvintézkedések mellett kerül sor a szombati időközi választásokra

A szombati időközi helyhatósági választásokon is szigorú járványellenes óvintézkedések lesznek érvényben, melyek betartását a választási bizottságoknak kell majd ellenőrizniük. Az intézkedések megszegése esetén büntetésekkel kell számolni.

„A választók csak védőmaszkban léphetnek be a szavazóhelyiségekbe, esetleg más módon kell eltakarniuk az orrukat és a szájukat. Belépéskor kézfertőtlenítőt kell használniuk. Gondoskodni kell arról is, hogy a szavazóhelyiségben egyszerre csak korlátozott számú választó legyen jelen” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a belügyminisztérium sajtóosztálya. A szavazóhelyiségek előtt várakozó választóknak kétméteres távolságot kell majd tartaniuk egymástól, és nekik is arcmaszkot kell viselniük.

Azok a választópolgárok, akiket karantén alá helyeztek, sem személyesen, sem mozgóurna segítségével nem szavazhatnak. A személyi szabadságuk, valamint a választójoguk gyakorlásának korlátozását a közegészség védelme indokolja.

Amennyiben a választók nem tartják be a higiéniai előírásokat, a választási bizottság elnöke köteles orvosolni a helyzetet. Ha ez nem lehetséges, értesítenie kell a rendőrséget. A járványellenes óvintézkedéseket ignoráló, vagy a karanténintézkedést megszegő választópolgárra a rendőrök akár 1000 eurós helyszíni bírságot is kiszabhatnak.

Szombaton több mint 32 000 választót várnak az urnákhoz. 48 községben fognak új polgármestert, illetve képviselőket választani. Időközi szavazást akkor hirdetnek, ha valamelyik községben elmaradt a rendes helyhatósági választás, vagy ha valamelyik képviselő, illetve polgármester elveszítette a mandátumát, és nincs, aki helyettesítse őt. A választást meg kell ismételni, ha a Szlovák Alkotmánybíróság érvénytelennek ítéli azt.

Időközi helyhatósági választást tartanak szombaton többek között a losonci járásbeli Jelsőcön (Jelšovec), a rimaszombati járásbeli Gömörfügén (Figa), Uzapanyiton (Uzovská Panica) és Oldalfalván (Stránska), a nagykürtösi járásbeli Rárósmúlyadon (Muľa), Gyürkin (Ďurkovce) és Terbegecen (Trebušovce), a Kassa-vidéki járásbeli Somodin (Drienovec), a nagymihályi járásbeli Bésen (Beša), a Tőketerebesi járásbeli Ladamócon (Ladmovce), a komáromi járásbeli Komáromfüssön, valamint a Nyitrai járásbeli Kolonban (Kolonín).



