Többen aggódnak a dunaszerdahelyi megyei nyelvsuliért, amiért a Vámbéry gimi részévé válik

Aggodalmának adott hangot Sándor Klára, a megyei fenntartású dunaszerdahelyi nyelviskola jelenlegi igazgatónője. Az iskola ugyanis több másikhoz hasonlóan a Nagyszombat megyei racionalizáció és költségoptimalizáció egyik áldozata.

A Vámbéry Ármin Gimnázium (Fotó: Cséfalvay Á. András)

A nyáron már írtunk arról, hogy a 2021/22-es tanévtől közös igazgatás alá kerül a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola és az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, amelynek a kisebbik intézmény ugyancsak kevésbé örült. Dunaszerdahelyen ezenkívül összevonásra kerül a Vidékfejlesztési Szakközépiskola és a Középfokú Sportiskola, amely esetében ez csupán formalitást jelent, ugyanis eddig is közös igazgatás alatt működött a két intézmény.

A harmadik összevonás, illetve pontosabban alá-fölérendelés a Vámbéry Ármin Gimnáziumot, illetve a mostanáig az Egészségügyi Középiskola épületében működő, megyei fenntartású nyelviskolát érinti. Utóbbi ugyanis a 2021/2022-es tanévtől a gimi részeként működik majd tovább. Ennek valójában csupán annyit kellene jelentenie, hogy az iskola átköltözik a Sport utcából a Szent István térre, az egészségügyi suliból a gimibe, többen azonban attól tartanak, hogy mindeközben le is épül.

Nemtetszésének adott hangot a cselekménnyel kapcsolatban a nyelviskola igazgatónője, Sándor Klára, aki egyúttal a városi képviselő-testület MKP-s frakciójának tagja. Elmondta, hogy megalakulásakor a nyelviskola egy középiskola mellett kezdett el működni, majd azt követően váltak külön, hogy azt kinőtték. Az elmúlt évben 300 diákjuk is volt, az iskola státuszának változásáról indult szóbeszéd, illetve az azzal kapcsolatos félelmek, hogy az iskola a jövőben csupán egy nyelvi osztály lesz a gimiben, szerinte meg is tették hatásukat, ugyanis szavai szerint évente mintegy 150 új diák jelentkezik hozzájuk, a mostani tanévre viszont csak 30-an jelentkeztek, így a pillanatnyi diáklétszám vissza is esett 180-ra.

Sándor Klára

„Minden évben államvizsgáztatjuk a diákjaink egy részét. A számuk évente általában 20-25 körüli, most viszont 45-en vannak, mert attól tartanak, hogy megsemmisül az iskola és azután nem lesz rá lehetőségük” – fogalmazott kérdésünkre az igazgatónő, aki hozzátette, a szülők zúgolódnak és fontolgatják, hogy petíciót indítanak az ügyben.

Visszautasította, hogy saját pozícióját féltené, mivel szavai szerint jövőre nyugdíjba készül. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mivel óvodásokat és felnőtteket is tanítanak, így teljesen más programmal és beosztással rendelkeznek, mint a gimnázium, és fennáll a veszélye, hogy a nyelviskola a jövőben csak a gimi diákjait fogja érdekelni.

Ezzel nem ért egyet Berényi József, Nagyszombat megye MKP-s alelnöke, mely párt frakciója ugyancsak támogatta az iskolaösszevonásokat.

„A nyelviskola ugyanazt az oktatást nyújtja majd mint eddig, csupán közös igazgatás alatt a gimnáziummal, mivel a megye ezáltal spórol. Keressük a költséghatékony megoldásokat, és ennek az elképzelésnek a része ez is, de biztosítani tudom a most ott tanulókat, hogy az eddigi kínálat egész skálája megmarad” – húzta alá.

Ezt megerősítette érdeklődésünkre Valkai Anett, a Vámbéry gimi igazgatónője is, aki éppen egy éve kezdte meg tevékenységét az iskola élén.

„A nyelviskola és a kurzusai ugyanúgy működnének tovább, mint eddig, azzal a különbséggel, hogy gazdaságilag mindkét intézmény, de főképp a nyelviskola költségei alacsonyabbak lennének

A gimnáziumban az utóbbi évek során, Zirig Ferenc igazgatása alatt lecsökkent a diákok létszáma, Berényi József szerint pedig az összevonással lényegében több legyet is ütnek egy csapásra, mivel a gimi kihasználatlan termeit igénybe veheti a nyelviskola, míg a dinamikusan fejlődő Egészségügyi Középiskolában felszabadulnak olyan helyiségek, melyekre a jövőben egyébként is szükség lenne.

Berényi József

Berényi és Valkai azzal is érvelt, hogy a Nagyszombat megye által fenntartott mindegyik nyelviskola jelenleg már egy másik intézmény részeként működik, csupán a dunaszerdahelyi különálló.

„Hogy pontosan milyen módon fog majd közösen működni a két iskola, arról a következő időszakban készülünk tárgyalni, egyelőre nem egyeztettem az igazgatónővel, csak szabaddá tettem a tantermeket az első emeleten. A metodikai és a gazdasági egyeztetésre azután kerülhet sor, hogy a hálózatban megtörtént a módosítás” – fejtette ki Valkai Anett.

A további működés kapcsán felmerültek azzal kapcsolatos félelmek is, hogy mi lesz a nyelviskola tanári karával, Berényi szerint viszont a teljes egészét foglalkoztatni fogja a gimnázium.

„Pillanatnyilag még nem tudom, milyen munkaszerződésük van, de mindenképpen szeretnék együtt dolgozni a jövőben a tanári karral – jegyezte meg ennek kapcsán a gimi igazgatónője – Nem látok rá okot, hogy a szülőknek vagy a tanároknak aggódniuk kellene, mert nincs olyan jellegű változás, ami őket érintené. Ami komoly változás, az a gazdasági mutatókat érinti.”

Nagyszombat megye önkormányzata az iskolaösszevonásokról szóló határozatokat július 29-én már jóváhagyta, a héten pedig sor került az egyes különálló intézmények megszüntetéséről, illetve az összevont iskolák megalapításáról szóló általánosan kötelező érvényű rendeletek jóváhagyására. A másik két esetben ez egy-egy intézményen belül két egyenrangú szervezeti egységet jelent majd a jövőben, a nyelviskola viszont a gimnázium részeként folytatja működését a 2021/22-es tanévtől.

(SzT)