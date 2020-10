Koronavírus - Újabb rekord Érsekújvárban, ahol egy focimeccs is gócpont lett – 151 fertőzött egy nap alatt a magyarlakta járásokban!

Az elmúlt napon 704 fertőzöttet azonosítottak országszerte, a legtöbbet Pozsonyban, Privigyén és Érsekújvárban.

Illusztráció

Az Érsekújvári járásban szeptember 25-én és október 1-jén is 40-40 fertőzöttet azonosítottak, pénteken viszont ez a rekord megdőlt, ugyanis 43-at (29 nő, 14 férfi). A járvány kezdete óta 350-et (206 nő, 144 férfi), ám ebből elmúlt nyolc napban 215-öt.

A Regionális Közegészségügyi Hivatal még csütörtökön közölte, hogy fertőzési gócpont alakult ki egy járásbeli futballmérkőzésen is, ugyanis több játékost és néző is koronavírusos lett. Emellett pedig a járásban két iskolát is érint a Covid-19 járvány.

A magyarlakta járások közül 35 teszt pett pozitív a Nyitrai, 18 a Nagykürtösi, 9 a Dunaszerdahelyi és 8 a Komáromi járásban. A magyarlakta járásokban összesen 151-gyel nőtt a fertőzöttek száma pénteken.

A járások listája (aláhúzva a magyarlakta járások): 80 - Pozsony 53 - Prievidza 43 - Érsekújvár 41 - Bardejov 35 - Nyitra 33 - Kassa 32 - Námestovo 28 - Stará Ľubovňa 22 - Nagyszombat 21 - Eperjes 19 - Besztercebánya, Dolný Kubín 18 - Nagykürtös 17 - Poprád 15 - Zsolna 13 - Malacky, Svidník 12 - Tvrdošín, Zlaté Moravce 11 - Turócszentmárton 9 - Dunaszerdahely , Liptószentmiklós 8 - Komárom , Stropkov 7 - Humenné, Kassa-vidék 6 - Selmecbánya, Léva , Szenc , Zólyom, Garamszentkereszt 5 - Detva, Nagymihály , Ružomberok, Snina 4 - Brezno, Galánta , Ilava, Késmárk, Sabinov, Sobrance, Tőketerebes 3 - Bánovce nad Bebravou, Pőstyén, Púchov, Igló, Topoľčany, Trencsén, Žarnovica 2 - Galgóc, Vágújhely, Pezinok, Nagyrőce , Rimaszombat 1 - Bytča, Čadca, Gelnica, Krupina, Losonc , Myjava, Poltár, Senica, Vágsellye , Vranov nad Topľou

(TASR)