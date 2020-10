Karácsony környékén tetőzhet a járvány Szlovákiában, napi hétezer új fertőzöttel

Az amerikai Egészségmérési és -értékelési Intézet (IHME) legfrissebb előrejelzése szerint ha Szlovákiában folytatódnak a most megfigyelhető trendek és nem változnak a járványügyi intézkedések, rövid időn belül a mostaninál is sokkal rosszabbra fordulhat a helyzet.

Fotó: TASR - illusztráció

A kutatók szerint Szlovákiában 2020 végéig elérheti az ezret a halálos áldozatok száma, és egy nap alatt 38 halálesetért lesz felelős a koronavírus.



Napi várható halálesetek (lilával a most megfigyelhető trendek folytatása esetén, pirossal a korlátozások enyhítése esetén, zölddel pedig abban az esetben, ha mindenki általánosan betartja a biztonsági előírásokat és maszkot visel - Forrás: covid19.healthdata.org)

Az előrejelzés szerint a járvány tetőzését karácsony környékére várják napi több mint hétezer új fertőzöttel, beleértve az azonosított és azonosítatlan fertőzötteket is.

Ha viszont időközben enyhítenek a korlátozásokon a hatóságok, akkor ennél is rosszabb lehet a helyzet, de ha mindenki általánosan betartja a biztonsági előírásokat és maszkot visel, lehet alacsonyabb is az elhalálozási arány és a napi új fertőzöttek száma is.

Magyarországon ennél is rosszabbak a kilátások: a kutatók szerint év végéig több mint 12 és fél ezer halálos áldozata lehet a járványnak, a november végére várt tetőzéskor pedig 35 ezren fognak ténylegesen megfertőződni, Naponta várhatóan 220 halálesetért lesz felelős a vírus, január 1-ig pedig összesen 12 és fél ezer ember halhat meg.

A Washingtoni Egyetemen működő IHME az egyik legelismertebb és legmegbízhatóbbnak tartott, egészségügyi trendek modellezésével foglalkozó kutatóintézet, amely a Bill és Melinda Gates Alapítvány támogatásával jött létre. Kifinomult matematikai modelljeik jó közelítéssel képesek előrejelezni, hogy az adott pillanatban érvényes folyamatokból milyen forgatókönyvek következhetnek.



(index.hu/para)