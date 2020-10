Épül a kerékpárút első szakasza

Teljes gőzerővel folynak a munkálatok a füleki vasútállomásnál. Az első szakasza épül annak a kerékpárútnak, amely a teljes befejezését követően a vasútállomást lesz hivatott összekötni az ipari zónával.

Amint azt Agócs Attila polgármester elmondta, jelenleg a tervezett kerékpárút első szakaszán dolgoznak. Ez a szakasz a vasútállomást köti össze a parkkal. A megépítése kb. 128 ezer euróba fog kerülni, amihez a pénzeszközöket az önkormányzat a járás fejlesztési akciótervéből biztosította. „A projekt észrevételezési eljárása során eleget tettünk a vasúti társaság kérésének is, s így a térköves kerékpárúton kívül ezen a részen három méter széles aszfaltozott utat is építünk, melyet ők is használni fognak“‒ magyarázta a polgármester, hozzátéve, hogy az aszfaltozáshoz be kellett dolgozniuk a projektbe a közvilágítást és a csapadékvíz-csatornázást is. „Bár ezáltal megnőttek az eredetileg feltételezett költségeink, sikerült erre a 235 méteres szakaszra a versenytárgyalás során jó árat biztosítanunk, minek köszönhetően megtakarítottunk több mint 40 ezer eurót.“

Amint még hozzáfűzte, a kerékpárút közel 300 méteres második szakaszára, amely a parkot az ipari zónával fogja összekötni, a város az elkövetkező napokban nyújt be az IROP program keretében támogatási kérelmet a mezőgazdasági minisztériumhoz. „Több mint 133 ezer eurót fogunk benne kérni, melyet, ha sikeres elbírálásban részesülünk, öt százalék önrésszel egészítünk ki“‒ fejezte be.



