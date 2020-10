Ha most íratnád át az autód, vagy lejárt a személyid, jobb, ha ezt tudod!

A veszélyhelyzet idejére új szabályok érvényesek a közlekedésrendészet nyilvántartásán, a személyi iratokkal foglalkozó részlegen és a járási hivatalok klienscentrumaiban is.

Az útleveleken kívül a többi személyi irat, például a személyazonosságin szereplő lejárati idő meghosszabbodik a veszélyhelyzet határidejével. Akiknek tehát most jár le a személyazonosságija, nem kell a rendőrségre rohannia. Akinek mégis szükséges elintéznie a személyijét, azt egy ingyenes elektronikus szolgáltatáson keresztül teheti meg az elektronikus aláírás helyett.

A legnagyobb változás azonban a közlekedésrendészeten lépett érvénybe, amelynek szolgáltatásait a kérvényezőnek az interneten kell megrendelnie. Online kaphatnak időpontot arra vonatkozóan, mikor jelenjenek meg, miközben személyesen legfeljebb öt perccel a megadott idő előtt engedik be őket.

Kisebb változás érinti az ún. kis műszaki igazolványokat, melyeket a kérvényezésük esetén postáznak a kérvényező címére és nem kell bemenni érte.

Az emberek elektronikus úton nyújthatják be kérvényeiket a járási hivatalok iktatójába is, amit azonban három napon belül elektronikusan alá kell írniuk vagy eljuttatniuk nyomtatványon is a hivatalba. Személyes konzultáció csak előzetes megbeszélés alapján valósulhat meg.

(Tvnoviny.sk)