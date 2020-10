Mariah Carey: Különleges lemezek a karrier jubileumára

Különleges kiadványokkal ünnepli Mariah Carey karrierje 30. évfordulóját.

A világhírű amerikai énekesnő, dalszerző The Rarities című egy dupla lemezén három évtizedes pályafutása ritkaságai találhatók, illetve vinylen újra megjelent a Mariah Carey című debütáló, 1990-es albuma is - közölte a kiadó Sony Music magyarországi terjesztője, a Hear Hungary Music csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, a The Rarities dalait Mariah Carey személyesen válogatta ki az 1990 és 2020 közötti időszakból. A korábban Live at the Tokyo Dome címmel megjelent, az első Japánban adott Mariah Carey-koncert anyagát tartalmazó kiadvány - amelyet az 1996-os Daydream World Tour során rögzítettek - limitált időre teljes egészében elérhető az énekesnő hivatalos YouTube-csatornáján is.

Az évfordulós megjelenések sorában szeptember végén jelent meg az 50 éves énekesnő önéletrajza The Meaning of Mariah Carey címmel, amely végigkíséri karrierjét, a sikereket és a nehézségeket, amelyekkel útja során szembe kellett néznie.

