Kétgólos magyar győzelemmel egy meccsre az Eb-részvételtől, a szlovákok tizenegyesekkel léptek tovább

A magyar labdarúgó-válogatott 3-1-re győzött Bulgária vendégeként az Európa-bajnoki pótselejtező csütörtöki elődöntőjében, így már csak egy mérkőzést kell nyernie az Eb-részvételért. A szlovákok kiejtették az íreket, ugyancsak Eb-részvételért mérkőzhetnek az Észak-Írország válogatottjával.

Fotó: sportal.bg

Marco Rossi szövetségi kapitány a hiányzó Szoboszlai Dominiket a DAC-ban futballozó Kalmár Zsolttal pótolta, aki a 17. percben szögletből adott gólpasszt Willi Orbánnak, majd a 47. percben szabadrúgásból talált be. A meccset a csereként beálló Nikolics Nemanja fejesgólja döntötte el a 75. percben, a végeredményt Georgij Jomov állította be a hajrában. A találkozón Nego Loic becserélésével újoncot is avatott az olasz szakvezető.

A magyarok 45 év után győzték le ismét a bolgár csapatot, idegenben pedig 63 esztendő után sikerült felülmúlniuk.

A nemzeti együttes november 12-én a Puskás Arénában Izlandot fogadja az Eb-részvételért, de előtte most vasárnap előbb Belgrádban Szerbia, majd jövő szerdán Moszkvában Oroszország vendége lesz a Nemzetek Ligájában.



Eb-pótselejtező, A divízió, elődöntő:

Bulgária-Magyarország 1-3 (0-1)

-------------------------------

Szófia, 2000 néző, v.: Szymon Marciniak (lengyel)

gólszerzők: Jomov (89.), illetve Orbán (17.), Kalmár (47.), Nikolics (75.)

sárga lap: Lang (55.), Gazdag (88.)



Bulgária:

---------

Ilijev - Cicinho, Terzijev, Bozsikov, Nedjalkov - Karabeljov, Malinov - Karagaren (Deszpodov, 58.), Nedelev, Ivanov (Jomov, 31.) - Krajev (Jankov, 80.)



Magyarország:

-------------

Gulácsi - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola (Botka, 82.), Sigér, Nagy (Gazdag, 82.), Holender (Nego, 70.) - Kalmár (Hangya, 70.) - Szalai Á., Sallai (Nikolics, 59.)



I. félidő:

----------

17. perc: Kalmár bal oldali szögletét követően az ötös vonalára berobbanó Orbán testéről vágódott a labda a kapu jobb oldalába (0-1).



II. félidő:

-----------

47. perc: Kalmár a jobb oldalon nagyjából 30 méterről végzett el szabadrúgást, lövése megpattant a sorfalon, a labda pedig a rövid alsó sarokba vágódott (0-2).

75. perc: Hangya első bal oldali beadását még blokkolták a hazai védők, másodikra viszont pontosan Nikolicshoz ívelt, aki hat méterről a kapu bal oldalába fejelt (0-3).

89. perc: egy jobb oldalról érkező kiugratás után Jomov a csereként beállt Botka mellől 14 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-3).

Mindkét csapat kissé idegesen kezdett, ami elsősorban a pontatlan passzokban nyilvánult meg. Néhány perc elteltével inkább már az óvatosság jellemezte a két gárda játékát, így az első negyedórában nem alakult ki helyzet. A magyarok viszont az első adandó alkalommal betaláltak egy szögletet követően. Hátrányban azonnal felpörgették a tempót a hazaiak, ennek eredményeként egy perccel később Gulácsinak kellett védenie a keresztléc alá tartó lövést. Bár a bolgárok tartósan nem tudtak nyomást gyakorolni, de időről időre így is voltak komoly lehetőségeik, Gulácsi több ízben bravúrral hárított. A magyarok kissé kényelmesen futballoztak előnyben, így esélyük sem volt újabb gólszerzésre a szünetig.

A folytatás álomszerűen indult, mivel a Szoboszlait helyettesítő Kalmár megpattanó szabadrúgásával, ha szerencsésen is, de sikerült megduplázni az előnyt. Az újabb bekapott gól letörte a bolgár együttes lelkesedését, így ekkor vezetett néhány ígéretes akciót a magyar csapat. A mezőny- és mentális fölény viszont nem tartott sokáig, mert az 55. percben a játékvezető büntetőt adott a bolgároknak, azonban a videobíró elemzése után szabadrúgásra módosította ítéletét, mivel Lang Ádám még a 16-oson kívül szabálytalankodott. Bár Krajev lövése fölé szállt, a bolgárok mégis visszavették a mérkőzés irányítását, de ebben a periódusban fölényük inkább csak meddő volt. A találkozót a csereként beállt Nikolics fejesgólja döntötte el végleg. Háromgólos hátrányban is próbálkoztak a bolgárok, de már nem volt igazán lelkesedésük és lendületük sem, a magyarok ekkor már magabiztosan és szervezetten védekeztek, végül a hajrában a szépítés sikerült a hazaiaknak.

A szlovákok kiejtették az íreket, megmérkőzhetnek az Észak-Írország válogatottjával

A magyar labdarúgó-válogatott következő, vasárnapi ellenfele, a szerb csapat hosszabbításban 2-1-re győzött Norvégia vendégeként az Európa-bajnoki pótselejtező csütörtöki elődöntőjében.

A szerbek mindkét gólját a Lazio középpályása, Sergej Milinkovic-Savic szerezte.

Másik három párharcban a 11-esek döntöttek: a szlovákok az íreket, az északírek a bosnyákokat, míg a skótok az izraelieket verték.

Korábban az Eb-pótselejtezők oda-visszavágós párharcok voltak - a magyar csapat a négy évvel ezelőtti tornára a norvégok legyőzésével jutott ki -, azonban a Nemzetek Ligája bevezetésével ennek rendszerét megváltoztatták, így ezúttal két egymeccses párharcot kell nyerni a részvétel kiharcolásához. Az új sorozat végeredménye alapján divíziónként az a legjobb négy válogatott került a 16 csapatos mezőnybe, amely nem jutott ki a selejtezőkről. Mivel az élvonalat jelentő A osztályból csupán egyetlen gárda, az izlandi maradt le az Eb-ről, így azt három C divíziós gárdával, köztük a magyarral töltötték fel.

A pótselejtező elődöntőit és fináléit is márciusban rendezték volna, de a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani, így az elődöntőket végül csütörtökön pótolták, a finálékra pedig november 12-én kerül sor.

Az Európa-bajnokságnak 2021. június 11. és július 11. között Amszterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Koppenhága, Dublin, Glasgow, London, München, Róma és Szentpétervár ad otthont. A magyar fővárosban három csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő lesz.



Európa-bajnoki pótselejtező, elődöntő: B divízió:

Szlovákia-Írország 0-0 - 11-esekkel: 4-2

----------------------------------------



Bosznia-Hercegovina - Észak-Írország 1-1 (1-0, 1-1, 1-1) - 11-esekkel: 3-4

--------------------------------------------------------------------------

gól: Krunic (14.), illetve McGinn (53.)



C divízió:

Norvégia-Szerbia 1-2 (0-0, 1-1, 1-2) - hosszabbítás után

--------------------------------------------------------

gól: Normann (88.), illetve Milinkovic-Savic (82., 103.)



Skócia-Izrael 0-0 - 11-esekkel: 5-3

-----------------------------------



Korábban:

A divízió:

Izland-Románia 2-1 (2-0)

------------------------

gól: Sigurdsson (16., 35.), illetve Maxim (62., 11-esből)



Bulgária-MAGYARORSZÁG 1-3 (0-1)

-------------------------------

gól: Jomov (89.), illetve Orbán (17.), Kalmár (47.), Nikolics (75.)



D divízió:

Észak-Macedónia - Koszovó 2-1 (2-1)

-----------------------------------

gól: Kololli (16., öngól), Velkovski (33.), illetve Hadergjonaj (29.)



Georgia-Fehéroroszország 1-0 (1-0)

----------------------------------

gól: Okriasvili (7., 11-esből)



mti/para