II. labdarúgóliga, 12. forduló: Slovan B–KFC Komárom, Weiss kontra Saláta

Szombaton mindkét dél-szlovákiai alakulat vendégként gyarapíthatja gyűjteményét.

Őry Tibor illusztrációs felvétele az STK Somorja–Slovan B mérkőzésen készült

A sort délelőtt a komáromiak kezdik, a fővárosban az őszi idényben még nyeretlen Slovan-fakó elleni összecsapáson favoritként lépnek pályára. Ezen a találkozón a korábbi válogatottak is csatasorba állnak. A hazaiak jelezték, hogy mezükben Vlado Weiss is pályára lép, a vendégeknél Saláta Kornél semlegesítheti a gólképes támadót. Mint ismeretes, egy héttel ezelőtt a Pomléban szenvedett 4:1-es vereséget a Slovan B, most a „violákon” a sor, hogy az előző kilenc kollektívához hasonlóan

két vállra fektessék a gyengécske pozsonyiakat.

A DAC bővebb keretének labdarúgóit (is) felvonultató somorjaiak szombat délután Dubnicán küzdenek a pontokért.

A 12. forduló műsora:

Október 10. (szombat):

10.30: Slovan Bratislava B–KFC Komárom (jv.: Micheľ).

15.00: Slavoj Trebišov–FC Petržalka (Holas), FK Dubnica nad Váhom–FC STK 1914 Somorja (Ruc), Dukla Banská Bystrica–Partizán Bardejov (Papuča), FK Poprad–Tatran Liptovský Mikuláš (Sučka).

16.30: MŠK Žilina B–MŠK Púchov (Marsal).

18.00: MFK Skalica–FC Košice (Kišš).

Szabadnapos: Železiarne Podbrezová.

ái