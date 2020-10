John Lennon remixelt dalaiból készült válogatás jelent meg pénteken, a néhai Beatles-tag 80. születésnapján, a 36 szerzeményt Yoko Ono és Sean Ono Lennon válogatta.

Fotó: YouTube -Screenshot

Sean Lennon elmondta, hogy két cél vezérelte: megőrizni apja üzeneteit a dalokban és elősegíteni, hogy a néhai legenda zenéje megérintse a fiatalabb közönséget is.

A "Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes" című CD és hanglemez Lennonnak a Beatles együttes felbomlása utáni dalait tartalmazza, köztük az Imagine, a Woman és a Whatever Gets You Thru the Night című szerzeményeket. A gyűjtemény digitálisan is elérhető lesz.

Yoko Ono és fia szorosan együtt dolgozott Paul Hucks hangmérnökkel, mixerrel, hogy a dalok lényege megmaradjon, ám teljesen újrakeverték azokat.

A 44 éves Sean Lennon elmondta, tudta, hogy számára ez egy befelé néző folyamat lesz.

"Bevallom, féltem belevágni. Attól tartottam, hogy mindent összekeverek, nem fogom segíteni az ügyet vagy érzelmileg túl nehéz lesz újra és újra hallgatni apám hangját"

- magyarázta.

"Különösen a Double Fantasy című dal idézi fel az egész gyermekkoromat, ami kemény volt, mivel akkor halt meg apám. Nagy volt bennem az ellenállás ezen a számon dolgozni"

- tette hozzá.

"Végül is nagyon gyógyító volt. Olyan volt mint egy terápia. Nagyon örülök, hogy megcsináltam"

- hangoztatta.

(MTI)