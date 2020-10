Elhunyt Margaret Nolan, a Goldfinger című Bond-film aranytestű címlaplánya

Nolan október 5-én bekövetkezett halálának hírét a hétvégén fia, Oscar Deeks erősítette meg a Variety.com hollywoodi hírportálnak.

A színésznő 1943 októberében született Somersetben, és Londonban nőtt fel. Modellként kezdte pályafutását. 1964-ben a Goldfinger című Bond-filmben Dink, a 007-es (Sean Connery) masszőre szerepében tűnt fel, és még abban az évben láthatta a közönség a Beatles Egy nehéz nap éjszakája című filmjében is.

Bár a Goldfingerben csak kis szerepet játszott, feledhetetlen volt, mivel aranyszínűre festett teste megjelent a főcímben, a film plakátjain, a lemezeken és könyveken. A Bond-film után hívták meg a Playboy magazinba, és szerepet kapott a Ferry Cross the Mersey című zenés filmben, és Marcel Carné Három szoba Manhattanben című filmjében.

A brit Folytassa-sorozatban először a Folytassa, cowboy! című 1965-ös epizódban szerepelt, majd a hetvenes évektől többször is visszatért a produkcióba, összesen hat részben szerepelt. A hetvenes évek egyik népszerű angol bűnügyi sorozatában, a Minden lében két kanál című szériában is szerepet kapott.

A nyolcvanas évek közepén felhagyott a filmezéssel, és csak 2011-ben láthatta ismét a közönség a The Power of Three című vígjátékban.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2