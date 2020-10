Fertőzött volt egy alkalmazott a dunaszerdahelyi nyugdíjas otthonban, tesztelnek a sulikban

A múlt héten írtunk róla, hogy a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin és Szabó Gyula Alapiskolák egy-egy diákjának koronavírustesztje is pozitív lett, ennek kapcsán intézkedéseket hoztak. Ugyanakkor megfertőződött a vírussal a nyugdíjas panzió egyik alkalmazottja is – tudtuk meg Hájos Zoltán polgármestertől.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A polgármester közölte, hogy az alkalmazott karanténba vonult, míg az otthon lakóit és többi alkalmazottját letesztelték, eredményük negatív lett.

Masszi Jánostól, a Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatójától úgy értesültünk, a hétvégén letesztelték az 5.B osztály diákjait és az érintett 16 pedagógust is, mindnyájuk tesztje negatív lett. A diákok csütörtökön térhetnek vissza az alapiskolába.

Hasonló a helyzet a Szabó Gyulában is. Nagy Árpád igazgató érdeklődésünkre közölte, hogy az érintett 9 pedagógust már letesztelték, senkinek nem lett pozitív a tesztje, a diákok tesztelése azonban itt még folyamatban van. Az érintett két nyolcadikos osztály ezen a héten otthon marad.

“Iskolánkban az elmúlt hétvégén a helyiségeket és a felületeket vírus- és baktériumölő szerrel fertőtlenítettük” – közölte az igazgató.

Friss intézkedés az alapiskolákat érintően, hogy a napközik ugyan működhetnek, de be kell szüntetniük a szakköröket és továbbra sem használhatók a tornatermeik, hétfőtől egyszersmind szájmaszkot kell viselniük az iskolában az alsó tagozatos diákoknak is.

“A testnevelés órák visszavonásig az iskola udvarán, ill. sportpályáján lesznek megtartva és "elméleti síkon" folynak majd!” – áll egyebek mellett a Vámbéry weboldalán található útmutatóban.

Hájos Zoltán polgármester érdeklődésünkre közölte azt is, hogy a város hatáskörében lévő sportpályák használatát is beszüntetik. Ez érinti például a vásártéri szabadidőparkban található sportpályákat, de az alapiskolák sportpályáit és tornatermeit is. A játszótereket illetően egyelőre nem vezetnek be korlátozást, tekintettel arra is, hogy a rossz idő vélhetően nem sok mindenkit csalogat ki oda.

(SzT)