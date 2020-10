VPN: Már Szlovákiában is elérhető a névtelen internetezés

„Ez a tartalom az Ön országában nem elérhető“ – netezés közben bizonyára olvasóink közül is sokan találkoztak már ezzel a bosszantó üzenettel. De honnan „tudja“ az internet, hol próbálunk netezni, és mit tehetünk ez ellen? A bűnös az úgynevezett geolokáció, vagyis földrajzi helyzetünk meghatározása, amelynek segítségével az onlinetartalom-szolgáltatók pontosan be tudják lőni, hol tartózkodunk éppen. Nem csak „a Nagy Testvér figyel minket“-típusú összeesküvés-elméletek híveinek gondjait oldják meg az úgynevezett VPN szolgáltatások. Miről is van szó?