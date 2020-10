Szepsin eddig 20 tonna homokot használtak fel az árvíz elleni védekezéshez

Szepsin (Moldava nad Bodvou) eddig 20 tonna homokot használtak fel az árvíz elleni védekezéshez.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

A városban a tartós esőzések miatt hirdettek árvízveszélyt. Tovább zajlanak a mentési munkálatok, közölte a városháza szerdán.

Az árvízveszélyre még kedden este figyelmeztették a lakosságot, miután Mecenzéfen (Medzeva) kiöntött a Bódva, és az áradás miatt többeket is evakuálni kellett. A város üzembe helyezett egy információs vonalat is, amelyen keresztül a lakosok tájékozódhatnak vagy segítséget kérhetnek. A mentési munkálatokból a városi hivatal dolgozói mellett kivették a részüket a városi és az állami rendőrség tagjai, a mentősök és csaknem 50 önkéntes is.

A városháza közleménye szerint homokzsákokat kellett elhelyezni a kritikus helyeken a Mlynská és a Tehelná utcában, továbbá Bodolló (Budulov) városrészben, Péder (Peder) irányában. Az itteni, rögtönzött gátat reggel meg kellett magasítani, mert átszivárgott rajta a víz. Áll a víz a Debraďská és a Janko Kráľ utcák kereszteződésében is. A városháza szerint a helyzet még nem stabilizálódott.

TASR