Ridley Scott Napóleonról szóló filmet forgat Joaquin Phoenixszel

Ridley Scott Napóleonról szóló filmet forgat, amelynek főszerepét az Oscar-díjas Joaquin Phoenixre bízza - számolt be róla a deadline.com.

Joaquin Phoenix (Fotó: AP)

A Kitbag című film a 20th Century Filmstúdióban készül, amellyel Scottnak szerződése van. A film címe a "There is a general's staff hidden in every soldier's kitbag" (Minden katona zsákjában ott lapul egy marsallbot) idézetből származik.

A film végigkíséri a hadvezér és császár életét, valamint bemutatja feleségéhez és egyetlen szerelméhez, Josephine-hez való viszonyát is. Scott Napóleon híres csatáit, rendkívüli stratégiai képességeit és töretlen hatalmi ambícióit is ábrázolja.

A forgatókönyvet David Scarpa írja, aki Scott A világ összes pénze című filmjének forgatókönyvét is jegyezte. A producerek között Scott mellett Kevin Walsh is szerepel.

A rendező éppen most fejezte be The Last Duel című filmjének forgatását. Márciustól pedig Olaszországban kezdi Gucci című filmje felvételeit.

(MTI)