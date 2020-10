Mégsem annyira hatásos a remdesivir a koronavírus ellen a WHO szerint 

30 ország 11 ezer koronavírusos betegén végzett vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet, ami után arra jutott, hogy a remdesivir nevű gyógyszernek nincs igazán szignifikáns hatása, ettől nem halnak bele kevesebben a fertőzésbe és nem épülnek fel gyorsabban a betegek.

Fotó: AP

A kutatás során nemcsak az eredetileg a malária ellen kifejlesztett remdesivirt vizsgáltatta újra a WHO, hanem például a lopinavir–ritonavir kombinációjú szert is, amelyről szintén úgy tartják, hogy működhet a covidos betegeknél.

A remdesivir a nukleotid-analógok osztályába tartozó, antivirális hatóanyag, amelyet a Gilead Sciences fejlesztett ki. Az amerikai gyógyszercég szerint a WHO kutatása nem azt mondja, hogy a Vekruly nevű szerük egyáltalán nem működik. Közleményükben azt is írták, hogy a kutatás eredményeit független szakértők még nem ellenőrizték, illetve egy tudományos folyóirat sem számolt be róla.

