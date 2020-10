KORONAVÍRUS: Nincs ellenőrzés alatt a helyzet Szlovákiában, olyan úton haladunk, mint Csehország

Marek Krajčí egészségügyi miniszter pénteken tartott sajtótájékoztatót, amelyen beszámolt az aktuális járványügyi helyzetről az országban.

Fotó: TASR

Az egészségügyi miniszter elmondta, hogy egyre több a vörös besorolású járás, főként az ország északi és déli részén. Elmondása szerint hasonló a szituáció Magyarországon és Ausztriában is, Csehországban viszont nagyon súlyos a helyzet – a legrosszabb az Európai Unión belül.

Krajčí rámutatott, hogy mostanra Szlovákiában is olyan ütemben nő a fertőzöttek száma, mint Csehországban.

Krajčí szerint Szlovákiában is súlyos a helyzet, ezt az is bizonyítja, hogy napról napra dőlnek meg a csúcsok az új fertőzötteket, a kórházban kezelt pácienseket, valamint a kritikus állapotban lévő pácienseket illetően is. A jelenlegi adatok szerint Szlovákiában jelenleg 223 fertőzött személy jut 100 ezer lakosra.

Krajčí elmondása szerint szinte az egész országban egyformán rossz a helyzet, ezért nincs értelme régiókra lebontani az intézkedéseket. „Az a fontos, hogy egységesen küzdjünk a vírus ellen az egész országban” – tette hozzá Krajčí.

Az egészségügyi miniszter elmondta, hogy minél kisebb az emberek mobilitása, annál kisebb az esélye annak, hogy a vírus terjedni fog.

Márciusban, az első hullám idején elfogadott intézkedések hatására jelentősen csökkent az emberek mobilitása, ennek köszönhetően kevés volt a fertőzött is. Az intézkedések enyhülését követően egyre növekedett a mobilitás is, szeptemberben az iskolaév kezdetekor volt a legmagasabb, majd miután drámaian romlott a helyzet, jöttek az új intézkedések, és ennek hatására most ismét csökken a mobilitás.

26-ról 51-re nőtt azoknak a pácienseknek a száma, akiknek mesterséges lélegeztetésre van szükségük, a 65 év feletti fertőzöttek száma 800-ról közel 1300-ra nőtt.

„Jelenleg a tesztelések által a tünetek nélküli fertőzöttek megközelítőleg 20 százalékét tudjuk kiszűrni. A helyzet nincs az ellenőrzésünk alatt, ugyanis nem ismert a tünetmentes fertőzöttek száma”

– mondta Krajčí.

Szlovákiában jelenleg 683 pozitívan tesztelt egészségügyi alkalmazott van. Szükség esetén a járványügyi osztályok specialisták segítségét kérhetik.

Jelenleg 464 személyt kezelnek a kórházakban, az új fertőzöttek napi száma az elmúlt hét során átlagosan 1342-re jött ki. Az elmúlt napokban jelentősen nőtt az elvégzett tesztek száma is, naponta átlagosan több mint 9 ezret végeznek el.

Krajčí szerint a fertőzöttek száma a jövő héten is tovább fog növekedni. Az egészségügyi miniszter hozzátette: ha a most érvényben lévő intézkedések hatására ezután sem csökken a fertőzöttek száma, akkor kénytelenek lesznek a mostaniaknál is sokkal szigorúbbakat elfogadni.



