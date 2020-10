Maunawai, synonymum čistej vody

Pre všetkých z nás je dôležité zdravie našej rodiny, každodenné pohodlie a, samozrejme aj ochrana prostredia. Väčšinu našich rozhodnutí ovplyvňujú práve tieto faktory. A nie je tomu inak, ani keď sa rozhodujeme o tom, čo budeme piť...

Počas viac ako 15 ročnej existencie našej spoločnosti sme sa stretli s rôznymi systémami manipulácie vody, namontovali sme ich stovky kusov a mnoho z nich sme aj sami používali. Nakoniec sme našli najlepšie riešenie , systém filtrácie PI vody Maunawai. Táto produktová sada čistenia vody je založená na japonských výskumoch a od roku 1995 sa vyrába v Nemecku. V súčasnosti je už dostupná aj na Slovensku a to na stránke www.mojapivoda.sk.

Vďaka rôznorodosti produktovej skupiny Maunawai vyhovie filtrácia akejkoľvek požiadavke. Môže sa umiestniť kdekoľvek a jej fungovanie nevyžaduje zložitú montáž, ba dokonca ani prítomnosť elektriny. Tento prirodzený systém filtrácie vody funguje tak, že voda z vodovodu preteká ako prameň (po havajsky Maunawai, odkiaľ pochádza aj názov) pomocou gravitácie cez rôzne filtračné vrstvy (kokos, aktívny uhlík, PI@- a skorylové kerámie, kremeň a koralový piesok).

Voda z vodovodu, ktorá pretečie zariadeniami Maunawai je až do 99% očistená od znečistení.

Vďaka filtrácii sa získava PI voda plná energie, ktorá je dokonca obohatená o dôležité minerály. Neobsahuje častice prachu, piesku a ani hrdzu. Neobsahuje chlór, zvyšky postrekov, liekov, hormónov, ťažkých kovov, ani baktérie. To všetko sa naopak vo vode z vodovodu môže vyskytovať . Voda prefiltrovaná zariadeniami Maunawai tým pádom neobsahuje ani chemické látky a mikroumeliny, ktoré sa uvoľňujú z PET fliaš. Maunawai PI-voda je mierne alkalická (7,5 - 8pH) s usporiadanou štruktúrou molekúl, ktorú náš organizmus ľahko zužitkuje.

Podporuje aj naše pohodlie, pretože nemusíme nosiť domov veľké množstvá fliaš alebo dvíhať ťažké 20 litrové nádoby s vodou. Stačí naplniť 4 alebo 0,8 litrovú nádobu PI filtračného zariadenia Maunawai vodou z vodovodu (prípadne môžeme namontovať zariadenie priamo pod kuchynský drez a po pár minútach môžeme konzumovať krištáľovo čistú, zdravú PI vodu. V neposlednom rade bude za zmenu vďačná aj naša peňaženka.

Ak by toto všetko stále nestačilo, použitím ktoréhokoľvek produktu Maunawai chránime naše prostredie tým, že nekupujeme fľaškovú vodu. V roku 2021 sa má vyrobiť cca 583,3 miliárd (!) kusov PET fliaš. To je viac, ako 20 milión ton (!) umelej hmoty, ktorá sa rozloží za 450 rokov (!). Iba takmer polovica tohto množstva sa dostane naspäť do systému vďaka selektívnemu zberu odpadov, avšak z nich sa dostane naspäť do obehu vo forme PET-fliaš iba mizivých 7% (!).

Naopak, jediná časť zariadení Maunawai, ktorá sa opotrebúva je filter, ktorý je potrebné meniť v prípade Pi-Prime K8 zariadení každý rok a v prípade KINI džbánov štyrikrát ročne.

ALE! Umelá hmota obsahujúca filtračné materiály sa môže selektívne zbierať. Filtračné materiály sa dajú kompostovať, miešať s kvetinovým substrátom či vložiť do akvárií. Jediný kus „odpadu“ je filtračný vankúš, ktorý skutočne patrí do smetiakov.

(PR-cikk)