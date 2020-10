A "két" Kočner úgy intézte a bírósági ügyeket, ahogy más a bevásárlását szokta

Aránylag kevesen vitatják, hogy a hazai igazságszolgáltatást megfertőző korrupció koronázatlan királya Marian Kočner, aki már több mint két éve vár a rács mögött arra, hogy végleges ítélet szülessen a legnagyobb horderejú ügyeiben - a Kuciak-gyilkosságban, valamint a markízás váltók állítólagos meghamisítása kapcsán. Ebben a megvesztegetős műfajban lekapcsolásáig komoly játékosnak minősült František Tóth is, akit leginkább Veľký Fero, azaz Nagy Feri néven ismertek a szűkebb pátriájában, és a főhadiszállása alapján a zsolnai Kočnernek is nevezték. Ők ketten ismerték egymást és ahogy az lenni szokott, üzeneteket is váltottak egymással.

Fotó: tasr

Mindkettőjüket azzal - is - vádolják, hogy a "saját" embereiken keresztül befolyásolták a bíróság döntéseit.

A NAKA még márciusban a Vihar fedőnevű akció során vett őrizetbe 13 bírót, akiket korrupcióval, a bírói függetlenségbe történt beavatkozással, illetve a nyomozás akadályozásával gyanúsítottak meg. A 13 bírón kívül egy korábbi bíró, egy csődbiztos, egy ügyvédnő és két civil személy is volt a letartóztatottak között. Az akciót a Köd (Hmla) nyomozócsoport hajtotta végre, mely Marian Kočner Threema-üzeneteinek tartalmát vizsgálja. Aztán pár hónappal később, szeptemberben a rendőrség a Plevel fedőnév alatt kiterjedt akciót hajtott végre, aminek a célpontja a Zsolnai Kerületi Bíróság bírója, Pavol Polka, aki abban a korrupciós hálózatban tevékenykedett, melynek szálait "Nagy Feri" mozgathatta. František Tóth 2019 nyarától vizsgálati fogságban csücsül, mert erős a gyanú, hogy 2015-től kezdődően több bírósági ügyben befolyásolhatta a döntéshozatalt a vádlottak vagy elítéltek javára. Olyan "árlistáról" is beszámoltunk korábban, ami tartalmazta, egy-egy ítélet mennyibe kerül. Eszerint például egy vád alóli felmentés 20 ezer eurót ért, az előzetes letartóztatásból való szabadulás, vagy feltételes szabadlábra helyezés 10 ezret. Tudnak emellett egy olyan esetről is, ahol az elítélt 30 ezer eurót fizetett.

Kočnerről és az egész korrupciós hálózat működéséről a hatósággal együttműködő Vladimír Sklenka exbíró szállít információkat, a zsolnai ügyekről meg maga Tóth kezdett beszélni, miután lekapcsolták a rendőrök. Az Aktuality hírportál szerint Nagy Feri és Kočner éveken keresztül tartották a kapcsolatot, többször együtt kávézgattak és báloztak. 2018 júniusában - amikor majden bekasznizták a maffialistás nagyvállalkozót - Tóth dobott egy sms-t Kočner nak: "Marosko, gratulálok és szorítok a f.szok elleni küzdelmedért". Ez akkor történt, amikor a Specializát Büntetőbíróság elutasította a vizsgálati fogságba helyezését a markízás váltók miatt. (Pár nappal később azonban a Legfelső Bíróság rács mögé dugta a kétes hírű üzletembert, ahol azóta is várja, hogy az ügyei végére pont kerüljön.)

Tóth szintén a hűvösön vár a sorsára. A 30 ezer eurós megvesztegetési ügyét a NAKA járta körbe. Nagy Feri ezzel az összeggel azt érte el, hogy a "védencét" nem csupán kiengedték a fogságból, hanem a vádak alól is felmentették. De egy másik ügy kapcsán ezzel ellenkező ítélet érdekében is hajlandó volt intézkedni. Az egyik megbízatása például az volt, hogy a kerületi ügyészségen annak érdekében kenjen meg illetékeseket, hogy aztán a gyanúsított nyakába nagyobb büntetést varrjanak. Ezért az ügyésznek azt javasolta, hogy ne kössenek vádalkut a vádlottal és azt akarta elérni, hogy az a személy 8,5 évnél többet kapjon. De ez nem ment olyan könnyen.

Ekkor fordult a zsolnai Kočner az igazihoz:

"Szia Maros, van embered a Főügyészségen? Ezek a f.szok itt a kerületben elb.szták az egyik ügyemet és ezen akarok változtatni" - írta Tóth 2017 júliusában. "Kereskedelmi vagy büntetőjogi?" - kérdezett vissza igazi jogtudorként Marian Kočner.

Tóth erre elmagyarázta, milyen büntetőjogi esetről van szó. Erre a minden lében kanál Kočner megkérdezte: "363-ast akarsz benyújtani?" "B.szki, te aztán kened-vágod a cuccot! Miről beszélsz?" - reagált elismerően Tóth Kočner szakmainak hangzó kérdésére. "Törvénysértés miatti panaszról beszélek, ez az egyetlen módja, hogy a Főügyészség beavatkozhasson a folyamatba" - rágta szájba a helyzetet Kočner.

"Ezek a f.szok itt törvénytelenül vádalkut kötöttek, és az eljárást is berekesztették, és egy rendes embert akarnak megb.szni, ami ügyben én későn csöppenten bele... Tudnál segíteni?" - szegezte Kočnernek a nagy kérdést.

A témát érintő következő üzenetet kitörölték, így nem tudni, mi lett az egészből, de jól ábrázolja az igazságszolgáltatás döntéseit befolyásolni szándéjozó "menedzserek" elszántságát.

Tóth felbukkant egy másik "projektben" is, amikor Kočner elhatározta, hogy Cieľ néven pártot alapítana, és ezért 10 ezer támogató aláírásra volt szüksége. "Szia Maros, már gyűjtöttem párat, nem sokat...reggel repülök Mexikóba és csak januárban jövök vissza, elég akkorra?" - írta Nagy - Tóth - Feri 2017 decemberében. "Elég" - hangzott a kurta válasz.

Azt már tudjuk, hogy a pártból nem lett semmi, mert a belügyminisztérium munkatársai rengeteg aláírásnál pontatlanságokra, hibákra bukkantak. Azt azonban meg lehet kockáztatni, hogy a Cieľ létrehozásának meghiúsulása bántja mostanság a legkevésbé Marian Kočnert, akinek a markízás ügyét november 10-én veszi ismét elő a bíróság. Mint ismeretes, első fokon - még februárban - 19 évet kapott az üzletember a hamisított értékpapírok miatt. A Kuciak-gyilkosság ügyében meg első fokon felmentették Kočnert, és a kérdés most már a Legfelsőbb Bíróságra került.

(Aktuality/para)