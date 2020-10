"Állítsuk le a tömeges tesztelést!" - üzenik a magánorvosok

Nem készítették elő megfelelően, helytelen és veszélyes az átfogó országos tesztelés – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Magánorvosok Szövetsége (Asociácia súkromných lekárov - ASL). A szövetség véleménye szerint a terv számos kérdést vet fel, ezért javasolják a leállítását és azt, hogy tárgyaljanak róla.

Illusztráció (Fotó: TASR)

„Állítsuk le az általános tesztelést és üljünk tárgyalóasztalhoz. Világos szabályokat kell meghatároznunk, hogy megakadályozzuk az egészségügyi rendszer összeomlását" - mondta Marián Šóth, az szövetség elnöke.

Az elnök feltette a kérdést, hogyan oldják meg az egészségügyi ellátást, amikor az ambulanciákon rendelő orvosokat valószínűleg tesztelni vezénylik ki, és kórházakba is küldhetik dolgozni őket.

A Magánorvosok Szövetsége rámutatott, hogy több mint 20 ezer egészségügyi szakemberre lesz szükség az átfogó teszteléshez. A szövetség tagjai Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter szavaira is reagáltak, aki azt mondta, elég szakember van a teszteléshez, mivel 19 ezer orvos, 34 ezer egészségügyi nővér van az országban, és 3200 diák is, aki be tud segíteni. „Vajon azt tudja-e a miniszter, hogy az egészségügyi dolgozók között hány 65 évnél idősebb személy van, vagy hányuknak vannak 15 évesnél fiatalabb gyerekeik, esetleg van-e valamilyen jogi ok, ami miatt nem lehet valakit munkára kötelezni?" – tette fel a kérdést az ASL.

Az egyesület hazárdjátéknak tartja a tervet, a magánorvosok attól tartanak, megbénulhat az egészségügyi ellátás, mert a betegek, ha nem találják meg az orvosukat a rendelőben, a kórházba fognak menni. Azt kérik, hogy állítsák le a folyamatot.

(TASR)