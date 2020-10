Portréfilm a mozikban Ronnie Woodról, a Rolling Stones gitárosáról

Isten tenyerén címmel portréfilm mutatja be Ronnie Wood, a Rolling Stones gitárosa életét, pályafutását. A 73 éves zenészről készült mozgóképet csütörtöktől vetítik a magyarországi mozik.

Fotó: YouTube -Screenshot

A Las Vegas, végállomás rendezőjeként ismertté vált brit rendező, Mike Figgis zenés dokumentumfilmjének főszereplője, Ronnie Wood szeretnivaló figura, aki szerény körülmények közül, egy észak-londoni családból indulva jutott a rockzene legnagyobb sztárjai közé.

A film felidézi, hogy apja alkoholista volt, aki kocsmai portyázásai után rendszeresen valamelyik szomszédos kertben merült álomba, első szerelmét pedig egy autóbalesetben vesztette el. 1963-ban egy éjszakai klubban látta blues feldolgozásokat játszani az akkor berobbanó Rolling Stonest, ami meghatározó élmény volt számára. Első zenekara a Birds nevű garázsbanda volt, majd Rod Stewarttal együtt zenélt a Jeff Beck Groupban, majd a Faces-ben. Mint Wood maga meséli a filmben, hívták, de nem ment az alakuló Led Zeppelinbe, és aztán 1975-ben Mick Taylor helyett szállt be a Rolling Stonesba, amelyben a mai napig zenél.

A filmben Ronnie Wood őszinte vallomásokban kalauzolja végig a nézőket élete történetén, zenei és festőművészi pályafutásán. Megszólalnak a barátok, kollégák, köztük Damian Hirst, Mick Jagger, Keith Richards, Imelda May és Rod Stewart.

"Hatalmas immunrendszere van, hozzám hasonlóan nagy fájdalomküszöbbel"

- mondja róla Keith Richards.

A drog és az alkohol évtizedeken át volt Ron Wood mindennapos társa, de túlélte, akárcsak a cigaretták okozta tüdőrákot, még ha jókora darabot ki is kellett hasítani a szervéből.

Mindössze egy Rolling Stones-dal, a When the Whip Comes Down koncertelőadása hangzik el a filmben, Jagger és Richards ugyanakkor elmeséli Woodról, milyen óriási szerepet játszott a zenekar hangzásának kialakulásában.

Az Isten tenyerén című film csütörtöktől mintegy húsz hazai moziban látható Magyarországon a Pannonia Entertainment forgalmazásában.

(MTI)