Nincs ember, nincs helyiség, nincs pénz és főleg nincs információ – a polgármesterek szerint így megvalósíthatatlan a COVID-tesztelés

A polgármesterek sem sokat tudnak a jövő heti országos tesztelés részleteiről, pontosabban nem tudnak sokkal többet, mint amit a nyilvános forrásokból bárki megtudhat. A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) mintegy 60 kérdést írt össze a teszteléssel kapcsolatban, választ még egyre sem kaptak. Komáromban és Érsekújvárban sem bíznak a tesztelés megvalósíthatóságában. A legtöbb polgármester csak annyit tud, amennyiről a védelmi minisztérium honlapja tájékoztat.

Fotó: TASR

Hiányzik a pontos tájékoztatás a városoknak a jövő hétre tervezett országos tesztelésről, több polgármester is állítja, hogy a kormány tervei megvalósíthatatlanok. Nincsenek emberek, nincs felszerelés, nincsenek információk, de legfőképpen az idő kevés a COVID-tesztelés megvalósításához. Komárom és Érsekújvár polgármesterei szerint gyakorlatilag lehetetlen lesz jövő hétvégén megvalósítani a tesztelést.

Keszegh Béla: irreális vállalkozás

A nyilvános forrásokból elérhető információknál szinte semmivel sem tud többet a várható tesztelésről Keszegh Béla, Komárom polgármestere sem. „A UMS képviselőivel tartottunk videokonferenciát, és mintegy 50-60 kérdést írtunk össze, amire nem tudjuk a választ - mondta a Paraméternek Keszegh, aki egyben a Szlovákiai Városok Uniójának (UMS) alelnöke is. –

Mi próbáljuk segíteni a megvalósítást, de sajnos nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk. A videokonferenciáinkon a szinte minden polgármester azon a véleményen van, hogy ezt irreális vállalkozásnak látja.”

Nincsenek helyszínek, de azt sem tudják, mennyi kell

A komáromi városi hivatalt a járási hivatal válságkezelési osztálya értesítette, hogy ellenőriznék a lehetséges tesztelési helyszíneket, helyiségeket. „Ha a választási helyszíneket vesszük, akkor vannak olyan termek, amelyek nem felelnek meg annak az elvárásnak, hogy két bejáratuk legyen, hogy az egyiket csak a belépésre, a másikat csak a kilépésre használják az emberek” - magyarázta a polgármester. Gondot okoz az is, hogy egyes helyszíneket úgy szokták bérbevenni a választás céljára.

„Én nem utasíthatom a tulajdonost, hogy adja nekünk bérbe a helyiségét, épületét a tesztelés céljára, ha ő nem akarja” – mondta Keszegh.

Ő külső helyszíneket fog javasolni, ha nem lesz megfelelő helyiség, mert ott könnyebben biztosítható a megfelelő távolságtartás, és nem fenyeget annyira a fertőzés.

Lehetetlen, betarthatatlan határidő

Szerinte a határidő is tarthatatlan, és még tovább nehezíti a helyzetet, ha kevesebb helyen tesztelnek majd, mint ahány helyen választani lehet. „A választásokra fél évet készülünk úgy is, hogy megvannak a választói névjegyzékek. Most ha át kell szabni a körzeteket, akkor irracionálisan kevés a 10 nap – sorolta a problémákat Keszegh. – Az további nehezítés, hogy be kellene osztani az embereket idősávokba is.

Az pedig teljesen elképzelhetetlen, hogy mi több ezer levelet megírjunk a pontos információkkal, vagyis hogy ki, hová és mikor jöjjön tesztelésre, és ezt még el is juttassuk az nekik, ezt nem lehet teljesíteni.”

Milyen lesz a tájékoztatás?

Ugyanis szerinte az embereket levélben kellene tájékoztatni a tesztelésről. „Azt nem várhatjuk el, hogy mindenki figyelje a televíziót, ráadásul mintegy 2000 olyan lakosunk van, akinek nincs pontos címe sem, a lakcímük csak annyi, hogy Komárom” – magyarázta Keszegh. Úgy véli, hogyha nem tájékoztatják időben és pontosan a lakosságot, akkor azt sem várhatják el, hogy eljöjjenek a tesztelésre.

„Ha nem is tudnak az emberek a tesztelésről, akkor mi alapján zárjuk őket karanténba, ha nem jönnek el?” – tette fel a kérdést a polgármester.

A helyszínekhez ember is kell, de városi rendőr sincs elég

Emberből Komáromban is kevés van. „Városi rendőröket kell biztosítani minden helyszínre, de az a probléma, hogy nincs annyi városi rendőrünk, mint ahány körzet van – mondta Keszegh. – Az önkéntes tűzoltókat sem kényszeríthetem, hogy kapcsolódjanak be a tesztelésbe.”

Az információhiány ebben is gondot okoz, nem tudják például, hogy mi lesz, ha a városi rendőrök fertőzött személyekkel kerülnek kapcsolatba.

„Minden rendőrt el kell küldenem karanténba utána? Ki biztosítja akkor a tesztelés utáni két hétben a közbiztonságot a városban?” – kérdezi a polgármester.

Keszegh: senkit sem fogok kényszeríteni!

A város alkalmazottait sem lehet kényszeríteni. „Biztosan sokan lesznek, akik nem akarnak részt venni ebben, nem is annyira magukat féltik, hanem a hozzátartozóikat. Gyerekük van, idős, esetleg beteg szüleik, azt mondják, hogy 50 euró bruttóért nem kockáztatják a családjuk biztonságát. Én mindent megteszek majd a siker érdekében, de kényszeríteni senkit sem fogok! – magyarázta Keszegh. – De jogilag sem tehetem meg, hogy egy egészségügyileg veszélyes helyzetbe küldjem az alkalmazottat szombaton és vasárnap.” Komáromban 33 választási körzet van, de ennél talán kevesebb helyszínt kell majd biztosítani. Vagyis mintegy 60 emberre lenne szükség.

Felszerelés is kell? Talán helyszínenként két notebook, internetkapcsolattal és ózonfejlesztő

Azt sem tudják, hogy a termekbe mit kell biztosítani. „Minket még nem értesítettek, de más kollégáktól tudjuk, hogy valószínűleg kellenek asztalok, székek, paravánok, de emellett

a városnak kellene helyszínenként két notebookot biztosítani interneteléréssel, kellene egy ózonfejlesztő gép, mobiltelefonok. Az elég irreális, hogy én 30 ózonfejlesztőt beszerezzek jövő hétvégéig, de hatvan notebookra sincs pénz a költségvetésünkben.

A város gépeit nem vihetem oda, mert azokat fertőtleníteni kellene, egyébként pedig érzékeny adatok lehetnek rajtuk” – mondta Keszegh. Azt sem tudja, hogy az állam mennyit fordít erre a célra, mit költhetnek el előre.

Legalább védőfelszerelést ad az állam, csak nem tudják, hogy mennyit

Úgy tudja, az egészségügyi eszközöket, beleértve a teszteléshez szükséges védőfelszerelést is, a járási hivatalok adnák, de ezt is csak a polgármester kollégáitól az UMS-en keresztül. „De azt is tudni kellene, hogy mennyi védőruha lesz, mert ha valaki elmegy mosdóba, akkor új védőfelszerelés kell neki. Ha kimegy immobilis emberekhez, akkor szintén új védőruha kell. Azt sem tudjuk, hogy az embereket ki és mikor fogja kiképezni, mert a védőruhát felvenni sem könnyű, levetni pedig, amikor feltételezzük, hogy fertőzött, még nehezebb. Tudjuk, hogy sokan akkor fertőződnek meg, amikor nem szakszerűen vetik le a védőruhát” – mondta a polgármester.

Klein Otokar: Amit szeretnének az lehetetlen!

„Nem tudunk készülni, amíg nem kapunk pontos információt, és meg vagyok róla győződve, hogy amit szeretnének, azt lehetetlen megoldani” – jelentette ki a Paraméternek Klein Otokar, Érsekújvár polgármestere. Eddig semmilyen konkrét információt nem kaptak sem a védelmi minisztériumtól, sem más kormányhivatalból. „Mindössze annyit mondtak, hogy a mai nap folyamán eljön valaki, és megnézi a lehetséges helyszíneket, helyiségeket” – mondta szerdán a polgármester.

A helyszínekkel Érsekújvárban is probléma lesz

De különben is elképzelhetetlennek tartja a tesztelés megvalósítását úgy, ahogyan azt a kormány képzeli.

„37 választási körzetünk van, de van olyan iskola, amelynek a körzetébe 5000 választó tartozik, ha hozzászámítjuk a 10-18 éves korosztály is, akkor lehet, hogy 6000 emberről van szó, és az elképzelhetetlen, hogy őket egy iskolában két nap alatt le lehet tesztelni – magyarázta Klein Otokar.

Még jó, hogy lesz tanítási szünet

Ő azt sem tartja megvalósíthatónak, hogy a tesztelés utáni napon a gyerekeket beengedjék azokba a helyiségekbe, ahol több ezer ember, köztük akár több száz fertőzött is megfordult. Ezen a helyzeten annyit könnyített a kormányzat, hogy a jelenlegi információk szerint november 2. és 8., vagyis tesztelések utáni a hétfő tanítási szünet lesz, ahogyan a tesztelések előtti péntek is (október 30. és november 6.). Vagyis az önkormányzatok kapnak egy napot az iskolák fertőtlenítésére.

Érsekújvár egyelőre két embert tud biztosítani a 74-ből

De ember sem lesz, aki a tesztelésnél segítsen a város részéről. A települések önkormányzatainak ugyanis minden tesztelési pontra két embert kellene küldeniük, ami Érsekújvár esetében több mint 70 embert jelentene. „Nem látom, hogy kiket lehetne oda küldeni, nincs hajlandóság az emberek részéről – mondta Klein Otokar. –

Egyelőre két emberről tudok, aki hajlandó részt venni és segíteni. Lehetetlennek tartom a helyzetet, megvalósíthatatlan így a tesztelés.”

Lajos P. János