Amerikai orvosok aggódnak, hogy a gyerekek csak jóval később kaphatják meg a koronavírus elleni vakcinát

Amerikai gyermekorvosok aggódnak, hogy a következő iskolaév kezdete előtt nem fog kiderülni, hogy gyermekeknél is hatékony-e valamelyik fejlesztés alatt lévő koronavírus-oltóanyag, mivel lassan halad a klinikai tesztek kiterjesztése a legfiatalabb korosztályra.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Az idősebb felnőttek a legsebezhetőbbek a koronavírus-fertőzésnél, ám a gyermekeket is be kell majd oltani ahhoz, hogy gátat vethessenek a világjárványnak. Több oltóanyag-jelölt is a klinikai vizsgálatok utolsó fázisában van több tízezer felnőtt bevonásával, és a kutatók azt remélik, hogy a következő hónapokban kiderül, hogy néhány közülük biztonságos és hatékony ahhoz, hogy széles körben alkalmazhassák.

Ám a gyerekeket addig nem lehet beoltani, amíg nem tesztelik a vakcinát a korosztályukban.

A Pfizer gyógyszeripari cég a múlt héten kapott engedélyt arra, hogy tesztelje az oltóanyagot 12 éves vagy annál idősebb gyermekeken.

"Épp arra gondoltam, hogy minél több embert tesztelnek, annál gyorsabban készülhet el a vakcina és az emberek biztonságban lesznek, egészségesek lesznek"

- mondta 16 éves Katelyn Evans, aki elsőként kapta meg az oltást a 16-17 éves korosztályban a Pfizer vizsgálatában a Cincinnati Gyermekkórházban.

Evan Anderson, az Emory Egyetem gyermekgyógyásza azonban nagyon aggasztónak tartja, hogy a 12 évnél fiatalabbak számára valószínűleg nem lesz vakcina jövő őszre.

Az Egyesült Államokban az igazolt Covid-19-betegek 10 százaléka gyermek. És bár kevésbé súlyos a betegség lefolyása náluk, csak az Egyesült Államokban mintegy 120 gyermek halt meg az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia adatai szerint. Évente átlag ugyanennyi amerikai gyermek veszti életét az influenza miatt. Ráadásul a gyerekek egy kis részénél súlyos légzőszervi elégtelenség alakult ki a koronavírus miatt.

Anderson szerint nagyobb a Covid-19 hatása a gyermekekre, mint némely más betegségé, amelyre van oltás.

A kutatók még arra sem tudják a választ, hogy a gyerekek milyen könnyen fertőzhetnek meg másokat. A szövetségi hatóságoknak küldött levelében az akadémia bizonyítékokat tárt elő arra, hogy a tíz év fölöttiek ugyanolyan könnyen terjesztik a vírust, mint a felnőttek.

Globálisan is lassan indulnak a vakcinajelöltek klinikai próbái a gyermekeken.

Az Astra Zeneca már engedélyt kapott arra, hogy oltóanyagát kis dózisban kipróbálják bizonyos gyerekeken, ám a cég közölte, hogy addig nem toboroz fiatalokat tesztelésre, amíg nincs elegendő adat arra, hogy a felnőttek esetében biztonságos a vakcina.

Kínában a Sinovac és a SinoPharm kezdett tanulmányokat, amelyekben akár hároméves gyermekeket is tesztelhetnek.

Az Egyesült Államokban a Moderna, a Johnson & Johnson és a Novavax is azt reméli, hogy még az idén elkezdhetik a vizsgálatokat bizonyos gyerek-korcsoportokban. A cincinnati kórházban azt tervezik, hogy hamarosan 12-15 évesekre is kiterjesztik a próbákat.

(MTI)