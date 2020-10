Ozzy Osbourne 2022-ben Budapesten is fellép

Tizenegy év után újra Magyarországon ad koncertet Ozzy Osbourne. A heavy metál Grammy-díjas legendája, a színpadoktól visszavonult Black Sabbath frontembere 2022. február 2-án lép fel a Papp László Budapest Sportarénában, No More Tours 2 című európai turnéja keretében.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A jelenlegi vírushelyzetre tekintettel az idén októberére tervezett hathetes koncertkörút 2022-ben lesz. A 71 éves Ozzy Osbourne arénaturnéja 2022. január 26-án indul Berlinben és március 14-én zárul Glasgowban - közölte a szervező Live Nation csütörtökön az MTI-vel.

A 2022-es európai Ozzy-turné további állomásai: Prága, Zürich, Madrid, Bologna, Mannheim, Hamburg, Helsinki, Stockholm, Dortmund, München, Nottingham, Dublin, Birmingham, London, Manchester, Newcastle. Ozzy idén februárban, még a koronavírus-járvány legelején lefújta idénre tervezett észak-amerikai turnéját, hogy Parkinson-kórját kezeltesse.

Eddig mindössze háromszor járt Magyarországon: a Black Sabbath 2001-es újjáalakulása idején a Kisstadionban, 2010-ben szólóban a Sportarénában, legutóbb pedig 2016-ban, a Sabbath búcsúturnéja keretében, szintén az Arénában. Lett volna továbbá egy teltházas koncertje a Sportarénában 2004-ben, de ez elmaradt az énekes quad-bike balesete miatt.

Az 1948-ban az angliai Birminghamben született, szegény, ötgyermekes családból származó Ozzy Osbourne-t 15 évesen kirúgták az iskolából. Először kihordófiúként, majd egy hentes mellett dolgozott, de innen eljött, ugyanis rosszul lett az állatok kibelezése miatt. A helyi autógyárban kevesellte bérét, ezért kisebb-nagyobb rablásokat, betöréseket követett el. Itt döntötte el, hogy zenész lesz, fel is adott egy hirdetést zenésztársakat keresve.

A Black Sabbath név egy akkoriban vetített film címéből származik, mert a film nagyon megtetszett a banda tagjainak, Ozzyn kívül Tony Iommi szólógitárosnak, Geezer Butler basszusgitárosnak és Bill Ward dobosnak. Az azonos című debütáló album 1970. február 13-án pénteken jelent meg, és bejutott az angol toplista legjobb 10 lemeze közé. Az album belső borítójára egy fordított kereszt került a kiadó utasítására, ami miatt sátánistának könyvelték el őket.

A csapat következő lemeze a Paranoid volt. 1974-ben megváltozott az együttes hangzása, és a Sabbath Bloody Sabbath című lemezen már sokkal energikusabb számok találhatók. Következő albumuk 1976-ban jelent meg Technical Ecstasy címmel, ezen a lemezen a csapat a punk irányába tett némi kirándulást. Az ezt követő években Ozzy börtönbe került, majd szabadulása után 1978-ban adták ki legújabb anyagukat, a Never Say Die! című lemezt. Az énekes a Black Sabbath-tal tíz lemezt készített, ezek összesen 50 millió példányban keltek el.

Ozzy Osbourne saját zenekarával, a Blizzard of Ozz-zal jelentette meg első lemezét 1980-ban, ez négyszeres platina lett. Szólókarrierje során is hozzávetőleg 50 millió lemezt adott el. 1993-ban kapott először Grammy-díjat a legjobb heavy metal előadó kategóriában az I Don't Want To Change the World című számáért. Az Epic Recordsnál eltöltött húsz év alatt 14 lemezt jelentetett meg és kapott egy csillagot a halhatatlanok között a Hollywood-i Sunset Boulevardon.

Ozzy a koncerteken tanúsított magatartásával kivívta a közvélemény rosszallását: egy elhíresült fellépés alkalmával leharapta egy denevér fejét, ezért kórházba kellett szállítani, hogy megkapja a veszettség elleni oltást. Lemezcégénél egyszer egy tárgyaláson illuminált állapotban jelent meg, itt egy galamb fejét harapta le. Osbourne 1986-ban újabb botrányba keveredett: azzal vádolták, hogy a Suicide Solution című dalban öngyilkosságra buzdítja a fiatalokat.

Az 1990-es évek elején Ozzy bejelentette, hogy visszavonul és az 1991-es No More Tears című albumot követő turnét az utolsónak hirdette meg. Szintén a visszavonulás tényét erősítette meg az 1993-ban kiadott dupla koncertlemez. Két évvel később, 1995-ben mégis új stúdióalbummal lepte meg rajongóit, Ozzmosis címmel. 2005-ben Ozzy egy feldolgozáslemezzel rukkolt elő Under Cover címen, ezt követte 2010-ben a Scream, majd idén az Ordinary Man.

Feleségével, Sharonnal - aki egyben menedzsere is - 1996-ben hívták életre az Ozzfestet, az első kifejezetten hard rock fesztivált, ahol fiatal zenekarok is lehetőséget kaphattak a bemutatkozásra.

Az énekes filmszerepekben is feltűnt, családi valóságshow-jával pedig a televíziózás történetébe is beírta nevét: a The Osbournes a Music Television legnézettebb sorozata volt. Önéletrajza I Am Ozzy címmel 2009-ben jelent meg.

(MTI)