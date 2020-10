A lakosság mintegy negyede oltatná be magát a koronavírus ellen, derül ki egy felmérésből

A ország lakosságának 23,5 százaléka oltatná be magát az új típusú koronavírus ellen – derül ki a szeptemberi, Hogy van, Szlovákia? (Ako sa máte, Slovensko?) akció keretében végzett felmérés eredményeiből.

Az áprilisi felmérés során még a válaszadók csaknem 41 százaléka mondta azt, hogy beoltatná magát.

„A hajlandóság csökkenése valószínűleg annak tudható be, hogy egyre nagyobb az a meggyőződés, miszerint a koronavírus nem is olyan veszélyes, mint ahogy azt megpróbálják elhitetni velünk. És minden bizonnyal azzal is összefügg, hogy egyre jobban terjednek a vírussal kapcsolatos összeesküvés-elméletek és csökken a lakosság intézményekbe vetett bizalma