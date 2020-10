Hogy a pápa toleranciája ragadna az egyházára…

Ferenc pápa igencsak kellemetlen helyzetbe hozta híveit az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatát támogató kijelentésével.

TASR

Pontosítsunk, azon híveit, akik eddig egy-egy adott ország bigottabb katolikus egyházközösségei által szívták magukba a katolicizmus tanításait, meg persze az ezekhez társított értelmezéseket.

Ugyanis: pár európai országban elég aktív az az irányzat, amelyet az ember, ha nem túl alapos a terminológiai válogatásban, hajlamos lenne akár klérofasisztának is nevezni a hasonlóságok alapján. Mi ne tegyünk ilyet a valóban meglévő hasonlóságok alapján se, sem pedig egyes egyházközségek, püspöki konferenciák ilyesmiféle történelmi hagyományokat tisztelő, de minimum eléggé el nem ítélő gesztusai alapján sem. Másrészt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy bizony a konzervatív jelző használata sem hoz megfelelő eredményt, pedig ezzel szoktak az illetők takarózni…

Szóval a „tudjuk kik” két, híveket befolyásoló csoportja nehéz szituba került.

Ugyanis:

Az egyik csoport politikai. Vehemensen homofób, s ezt családvédelemmel leplezi. Ha önmaga hisz ebben, akkor veszélyes, ha nem hisz, akkor veszélyes és egyben hazug. S mivel a katolikus egyházi (vagy annak vélt, sőt beállított) értékeket kritika nélkül osztja, most nem élhet kritikával a pápát illetően sem.

A másik csoportot az érintett egyház érintett ultrái, a papság bigottabbik része képezi. Ugyancsak homofóbok. Ők aztán végkép nem bírálhatják a pápájukat, hiszen önként léptek be egy autoriter (mert a katolikus egyház ilyen) szervezetbe, hit alapján: hát most hinniük kell, ha nem akarnak hitehagyottá válni… Ráadásul ők lesznek kötelesek elmagyarázni a még bigottabb, még elvakultabb híveknek, hogy amit eddig a melegekről fröcsögtek és eltagadtak tőlük elméletben is, ahhoz a melegeknek tulajdonképpen a pápa szerint is joguk van, ráadásul nem csak elméletben, hanem gyakorlatilag is. Márpedig a pápa magánemberként sem mondhat mást, mi munkahelyi kötelessége és hitbéli meggyőződése, hiszen ő nem egy köpönyegforgató politikus, hanem a hit embere.