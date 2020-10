KORONAVÍRUS: Több parlamenti képviselő tesztje is pozitív lett

Igor Matovič kormányfő és Boris Kollár házelnök a képviselői grémium ülésezését követően arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy több parlamenti képviselő is megfertőződött koronavírussal. Konkrét neveket nem árultak el.

Fotó: TASR

Matovič bízik benne, hogy a többi képviselő is elmegy koronavírustesztre, hogy bizonyítsák felelősségteljes hozzáállásukat. Kollár hozzátette, hogy bár nem kötelezheti a képviselőket a tesztelésre, ő maga aláveti magát a műveletnek.

„Információim szerint azok között, akiken már elvégezték a tesztet, akadtak pozitív esetek. Éppen ezért én is elmegyek a tesztelésre, hogy megmutassam, felelősségteljes vagyok” – jelentette ki Kollár, majd hozzátette, pontosan nem tudja, melyik képviselők fertőződtek meg. Időközben az OĽaNO képviselője, Milan Potocký a Facebook-oldalán jelentette, hogy be, hogy ő is elkapta a fertőzést, Martin Beluský (ĽSNS) pedig a TASR-nek erősítette meg, hogy pozitív lett a tesztje.

Kollár szerint a pozitívan tesztelt képviselőknek is részt kell venniük a megismételt teszten. Amennyiben az eredményük akkor is pozitív lesz, tájékoztatniuk kell azokat a kollégáikat, akikkel kapcsolatban voltak.

A házelnök azt követően szakította meg a pénteki parlamenti ülést, hogy kiderült, megfertőződött koronavírussal Marian Kotleba, a ĽSNS elnöke. A képviselők és a parlament alkalmazottai 10 órától antigén teszten esnek át a pozsonyi Szent Mihály Kórházban.



TASR/para