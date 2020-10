Krajčí szerint sikeres lesz a tesztelés, örül, hogy sokan leteszteltették magukat pénteken

A pénteki eredmények alapján Marek Krajčí (OĽANO) egészségügyi miniszter úgy véli, sikeres lesz a tesztelés az oravai és a bardejovi régióban.

Fotó: TASR

„Valószínűleg nagyon nagy lesz a részvétel" - jelentette be a pénteki sajtótájékoztatón. A tesztelés a hétvégén is folytatódik.

Marek Krajčí örömét fejezte ki, hogy sokan elmentek koronavírus-tesztet csináltatni az átfogó tesztelés első szakaszában, ugyanakkor a pénteki sajtótájékoztatón arra kért mindenkit, akiknek negatív lett az eredménye, hogy továbbra is tartsa be az országos tiszti főorvos utasításait. „Hordjanak szájmaszkot, tartsák be a védőtávolságot, rendszeresen mossák és fertőtlenítsék a kezüket. Csak így tudjuk visszafordítani ezt a nagyon kedvezőtlen helyzetet" – mondta a miniszter.

Krajčí azt mondta, tudja, hogy az embereknek sokáig kellett várniuk pénteken a mintavételre. „De amikor sorra kerültek, kedvesek, fegyelmezettek voltak, köszönetet mondtak. Nagyon jól szervezett volt az akció" – összegezte tapasztalatait a miniszter. Hozzátette, úgy véli, a hétvégén javulni fog a helyzet.

Emlékeztetett arra is, hogy ez egy kísérleti projekt, és néhány dolgot nem lehet előre látni. Ezért mindenkitől megértést és türelmet kért, és megköszönte az egészségügyi dolgozók és a katonák munkáját.



(TASR)