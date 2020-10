Pozsonyban súlyos közúti balesetet szenvedett Boris Kollár, a parlament elnöke.

Fotó: tasr

Információk szerint megsérült ő is és a testőre is. Az esetről Igor Matovič kormányfő számolt be, aki megjegyezte, hogy a házelnök sofőrje nem követett el közlekedési szabálysértést.

