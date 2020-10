Bukovszky: Kicsit közelebb vagyunk a teljes értékű kétnyelvű születési anyakönyvi kivonathoz

Segítheti a kisebbségi nyelvek hivatali használatát a Nyitra Kerületi Bíróság döntése az érsekújvári anyakönyvi hivatal elleni perben, amely kimondta, hogy helytelenül töltik ki a kétnyelvű anyakönyvi kivonatokat, mivel a magyar részbe is szlovákul írják be az adatokat.

A Nyitrai Kerületi Bíróság precedens értékű, a kétnyelvű születési anyakönyvi kivonatokra vonatkozó döntéséről tárgyalt Bukovszky László (Híd) kisebbségi ügy kormánybiztos Ján Lazarral, a belügyminisztérium államtitkárával. A bíróság az érsekújvári anyakönyvi hivatal által kiadott kétnyelvű születési anyakönyvi kivonatokról megállapította, hogy nincsenek összhangban a kisebbségi nyelvtörvény előírásaival, mivel a nyomtatvány ugyan kétnyelvű, de a hivatal csak szlovák nyelven írja ebbe bele az ügyfél adatait. Az Új Szó tájékoztatása szerint a pert egy magánszemély indította az érsekújvári anyakönyvi hivatal ellen, a jogi képviseletét Szekeres Klaudia, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat képviselője látta el.

Nem egyedi probléma

Az anyakönyvi hivatalok mindenhol ezt a – most már a bíróság által is törvényellenesnek minősített – gyakorlatot folytatják. „A formanyomtatvány ugyan kétnyelvű, de a tartalom egynyelvű, és most a kisebbségi nyelvtörvény értelmében a bíróság kimondta, hogy a tartalomnak is kétnyelvűnek kell lennie” – magyarázta a Paraméternek Bukovszky László.

Bukovszky László (Fotó: Paraméter)

A belügyminisztérium a hibás, nem az anyakönyvi hivatal

A ítéletet pozitívan értékeli a biztos, szerinte azonban nem az anyakönyvi hivatalt, hanem a belügyminisztériumot kellett volna beperelni. „A belügyminisztérium most próbál kibújni az ítélet teljesítése alól, ahogyan korábban, most is arra az anyakönyvi törvényre hivatkozik, amely kimondja, hogy az anyakönyvet az államnyelven kell vezetni” - magyarázta Bukovszky. – Szerintem azonban nem is az anyakönyveket kell két nyelven vezetni, hanem az anyakönyvekből kivett adatokat a kisebbségek nyelvén is beleírni az anyakönyvi kivonatba.”

A belügyminisztérium érdekes módon igyekszik kezelni a bírósági döntés után előállt helyzetet. „Olyan utasítást adott ki az anyakönyvi hivatalok számára, hogy az adatokat a kisebbségek nyelvén a megjegyzés rpvatba vagy a kivonat hátlapján tüntessék fel” - tájákoztatott Bukovszky. Szerinte ez csak részmegoldás. „Az anyakönyvi kivonatnak úgy kellene kinéznie, ahogyan azt az általunk kiadott minta mutatja: felül az adatok államnyelven és közvetlenül alatta a kisebbség nyelvén feltüntetve” - magyarázta a biztos.

Bukovszky szerint a minisztérium most azt is elemzi, hogy kell-e törvénymódosítás a kétnyelvű anyakönyvi kivonatkozhat, egyben keresik hozzá a szükséges anyagi forrásokat. „Nyíltan nem utasítják el a a kétnyelvű iratok kiállítását, de én úgy látom, hogy keresik a kibúvókat” - mondta a kisebbségi ügyi biztos.

Az ügyről megkérdeztük a belügyminisztérium álláspontját is, amint megkapjuk a válaszaikat, cikkünket bővítjük.

Lajos P. János