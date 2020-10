COVID-tesztelés problémákkal: kevés az egészségügyi dolgozó, kaotikus és késve érkező információk, egyre több feladat az önkormányzatok vállán

Az már biztos, hogy ezen a héten csak két napon át – szombaton és vasárnap – tart majd a tesztelés, pedig múlt héten még úgy készültek az önkormányzatok, hogy ezen a héten is három napon át, pénteken, szombaton és vasárnap tesztelhetnek majd. Ennek Jaroslav Naď védelmi miniszter szerint az egyik oka, hogy a mintavételnél számítanak azokra az egészségügyisekre is, akik pénteken még dolgoznak.

Ahol az önkormányzat biztosítja az egészségügyiseket is

A polgármesterek is az egyik legfontosabb problémának tartják az egészségügyi dolgozók biztosítását a mintavételi pontokon. Van olyan polgármester, aki bízik abban, hogy központilag küldik majd az egészségügyiseket, máshol inkább helyben keresnek önként jelentkezőket a mintavételre. Ez utóbbinak azonban sok buktatója van, mondja Agócs Attila, Fülek polgármetere, a Híd alelnöke.

Ők megpróbálják maguk biztosítani az egészségügyi dolgozókat. „Az illetékesekkel folytatott beszélgetések alapján arra jutottunk, hogy jobb lesz, ha mi is megpróbálunk egészségügyiseket keresni, mert úgy tűnik, hogy a központ nem tudja majd a megfelelő létszámot küldeni” - mondta a Paraméternek Agócs Attila . Úgy tudja, hogy már a hadsereg illetékesei is arra kérik a polgármestereket, hogy próbáljanak helyben egészségügyi dolgozókat találni.

Agócs Attila (Fotó: Paraméter)

Két nap alatt 30 óra munka, 210 euró bruttó plusz a fertőzöttek

Agócs szerint azonban ez nagyon nehéz feladat. Füleken 8 mintavételi ponttal számolnak, amihez legalább 24 egészségügyi dolgozó kellene, de ez azt jelentené, hogy ők két napon át 15-15 órát dolgoznának, a tesztelés ugyanis reggel héttől este tízig tart majd. „Az adminisztrátorokat megoldjuk elsősorban a városháza dolgozóival, a szociális munkásainkkal és az önkéntes tűzoltókkal – magyarázta Agócs. – A sorban állók felügyeletére, a távolságtartás biztosítására bevetjük a roma polgárőrséget is.” Szerinte az a legkellemetlenebb, hogy napról-napra többet kérnek az önkormányzatoktól.

A legproblémásabbnak mindenképpen az egészségügyi személyzet biztosítását látja. „Ezek az emberek nem légüres térben élnek, nem csak az ő akaratukon múlik, hogy részt tudnak-e venni a tesztelésben.

Az egyik egy nyugdíjasotthonban nővérke, neki is meg kell beszélnie a munkaadójával, hogy vállalja-e azt a kockázatot, hogy esetleg a hétvégén megfertőződik. Visszamehet hétfőn az otthonba dolgozni? – tette fel a kérdést a polgármester.

– Jelentkezett egy másik nővér is, aki viszont fél óra múlva kénytelen volt lemondani, mert a kórházban, ahol dolgozik, beosztották hétvégi ügyeletre.” Az egészségügyi dolgozók többsége hétköznap is veszélyes környezetben dolgozik.

Fizetést a két napra az egészségügyi személyzet kap – 7 eurós órabért plusz fertőzöttenként 20 euró bruttó összeget –, és az adminisztrátorok – a védelmi miniszter tájékoztatása szerint napi 100 euró bruttót. Ez utóbbi 30-cal több, mint amit az északi járásokban adtak, de most napi 3 órával többet is kell dolgozni.

Az adminisztrátornak csak maszk és kesztyű, a miniszterelnöknek teljes védőruha

A füleki polgármester úgy tudja, hogy az egészségügyi anyagokat a védelmi minisztérium biztosítja. „Nemcsak a teszkészleteket ígértek, hanem védőruhákat, egészségügyi maszkokat is, habár azt kérték, ha tudunk biztosítani fertőtlenítőszereket, permetezőket, főleg műszaki berendezéseket, akkor azt szívesen vennék” - mondta Agócs. A védelmi miniszter a keddi sajtótájékoztatóján azonban arra kérte az önkormányzatokat, hogy a mintavételt végző egészségügyi dolgozókon kívül, ha tudnak, mindenkinek biztosítsanak védőfelszerelést is. Naď szerint az adminisztrátoroknak például nincs szükségük az egész testet takaró védőruhára, csak kesztyűre és maszkra. Ennek kicsit ellentmond, hogy a hétvégén Árvában „önkéteskedő” miniszterelnököt teljesen beöltöztették, pedig biztosan nem a mintavételben segített.

Matovič teljes felszerelést kapott (Fotó: TASR)

Tesztelés az iskolaudvaron

Füleken a választási helyszíneket használják majd, de nem a belső terekben, hanem az épületeken kívül állítják fel a mintavételi pontokat. „Az épületek udvarain állítunk fel sátrakat, és azokban fogunk tesztelni” – mondta a polgármester. Sátrakat az önkormányzat biztosít, a katonaság csak a legproblémásabb helyszínekre küld sátrakat, mer olyan kevés van nekik.

Somorján kilenc helyszín, mind épületben

Somorján már szintén kijelölték a helyszíneket, de ezek nem ugyanott lesznek, mint ahol a választások zajlanak.

„Számbelileg egyeznek, most is kilenc helyszín lesz, maradnak a körzetek is, de egy kivételével mindegyiket máshol helyeztük el, nem a választási helyszíneken – mondta a Paraméternek Orosz Csaba polgármester.