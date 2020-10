5 és 30 ezer euró közti kenőpénzeket kaphattak a gyanú szerint a szerdán lecsukott bírók!

A milliomos ügyvéden, Zoroslav Kolláron kívül a NAKA szerdán reggel őrizetbe vette Jarmila Urbancovát, a Legfelsőbb Bíróság egykori alelnökét, Katarína Bartalskát, a Pozsonyi I. Járásbíróság korábbi alelnökét, Otília Dolákovát, a Pozsonyi I. Járásbíróság bírónőjét, Jozef Kolcunt, a Legfelsőbb Bíróság bíróját, délután pedig Dávid Lindtnert, a Pozsonyi III. Járásbíróság korábbi elnökét, akit Urbancovával és Bartalskával együtt már a tavaszi, Vihar (Búrka) fedőnevű akció során is lekapcsoltak, de nem kerültek vizsgálati fogságba. A mostani akciót Orkánnak (Víchrica) nevezték el.

Urbancovát, Kolcunt és Lindtnert a Denník N információi szerint a délutáni órákban elszállították Kassára, ami vélhetően azt jelenti, hogy az esetükben javasolják a vizsgálati fogságba helyezést - azt ugyanis a Kassán székelő Alkotmánybíróságnak is engedélyezni kell. A rendőrségi kihallgatását követően távozhatott Bartalská és Doláková, előbbi az újságírók kérdéseire csak annyit kérdezett vissza: "nem szégyellik magukat?"

Urbancová, Bartalská és Doláková ügyeiről délelőtti cikkünkben írtunk. Jarmila Urbancovát, aki Harabin idején volt a Legfelsőbb Bíróság alelnöke, kenőpénz elfogadásával és megvesztegetésével is meggyanúsították, amit megerősített az ügyvédje, Peter Erdös is. Erdős a Vihar nevű rajtaütés idején letartóztatott egykori igazságügyi államtitkár és bírónő, Monika Jankovská ügyvédje is.

Az ügyvéd közölte, védence elutasítja bűnösségét, és nem kívánta megerősíteni azt sem, hogy a gyanúsítás azokkal az 5 ezer eurót tartalmazó borítékokat érinti-e, melyekről a rendőrséggel együttműködő Vladimír Sklenka korábbi bíró említett a vallomásában. Erdös ugyanakkor azt leszögezte, hogy a gyanúsítás nem konkrét, és csupán egyetlen vallomáson alapszik. Ez valószínűleg Sklenkáé.

Bírálta ugyanakkor a NAKA-t, amiért őrizetbe vették ügyfelét, mivel elmondása szerint Jarmila Urbancová eddig mindig együttműködött a rendőrséggel, átvette a postát és megjelent a kihallgatáson, ráadásul Sklenka vallomása több hónappal ezelőtt született, és volt alkalma megismerkedni vele és reagálni rá.

Jozef Kolcun ügyvédje, Sergej Romža ugyancsak megerősítette, hogy védencét két konkrét esettel gyanúsítják, melyek során a rendőrség szerint 30 ezer eur készpénzt vett át. Hozzátette, nehéz erre reagálni, mivel a vallomás, amire a gyanúsítás épül, nem egyértelmű és az sem derül ki belőle, hogy ügyfele kitől kapta a kenőpénzt. Az ügyvéd szerint Vladimír Sklenka fabulációjáról van szó.

Délután tartóztatták le David Lindtner bírót, aki az ősz folyamán felfüggesztette bírói hivatását, amikor kiderült, hogy Kočnerrel haverkodott. Állítása szerint viszont csak jogi tanácsokat adott neki, mint bármely barátjának.

Bővültek a gyanúsítást alátámasztó ügyek Richard Molnár volt bíró esetében is, aki jelenleg vizsgálati fogságban ül, de ma átszállították a nyitrai NAKA-központba. Sklenka korábban azt vallotta róla, hogy ő az a bíró, aki Zoroslav Kollár ügyeiben intézkedett. Ügyvédje, Rastislav Palovič megerősítette, hogy kenőpénz elfogadásával és a bíróságok függetlenségébe való beavatkozással gyanúsították meg, de panaszt tettek ez ellen. Közölte, Molnár vallomást tett, de erről egyebet nem árult el.

Ugyancsak Nyitrára szállították Monika Jankovskát, aki kedden a Speciális Ügyészségen egyeztetett annak feltételeiről, milyen feltételekkel tenne beismerő vallomást az ügyekben, amelyekben gyanúsítottként kezelik.

A mai letartóztatottak között van a Denník N információi szerint Tomáš Kulák ügyvéd is, akit a bíróságok függetlenségébe történt beavatkozással gyanúsítanak. A portál információi szerint az ügyvéd segített Sklenkának kidolgozni egy ítéletet, melyet az ügyfele javára hoztak. Kulák a Szlvoák Vízgazdálkodási Vállalatot képviselte egy, a cég ellen indított 14 milliós perben.

