Dunaszerdahelyen és Komáromban is kevés az egészségügyi dolgozó, a polgármesterek még reménykednek, hogy szombaton minden mintavételi posztot megnyithatnak

Órákkal a tesztelés kezdete előtt több ezer egészségügyi dolgozó hiányzik, nincs kivel feltölteni a mintavételi csapatokat. Az egészségügyisek hiányát Igor Matovič miniszterelnök is elismerte. Sok mintavételi hely várhatóan ki sem nyithat szombaton reggel. Az önkormányzatok egészségügyi felszerelést sem kapnak annyit, mint amennyit ígértek nekik.

Fotó: TASR

A polgármesterek arra panaszkodnak, hogy a hadseregtől kevés információt, viszont egyre több feladatot kapnak. A mintavételi helyeket nem vagy csak nagy nehézségek árán tudják feltölteni, Elsősorban az egészségügyi dolgozók hiányoznak.

Dunaszerdahelyen még az egészségügyi dolgozók negyede hiányzik

Hájos Zoltán (MKP) pénteken délben fél egy után arról tájékoztatott, hogy rövidesen újra egyeztetnek a hadsereg képviselőjével az egészségügyi személyzetet illetően.

„Legutóbbi információim szerint 12 egészségügyi munkatárs még hiányzott, ez azonban bizonyára változott azóta. Bízom benne, hogy mindegyik mintavételi helyszínen sikerült feltölteni az egészségügyi személyzetet” - fogalmazott a polgármester.

Dunaszerdahelyen 16 mintavételi helyszín áll majd rendelkezésre, egyenként három egészségügyi dolgozóval számolva 48-ra van szükség, tehát a polgármester legutóbbi információi szerint ennek negyede még hiányzott. Hájos Zoltán nehezményezte viszont a kommunikációt az illetékesek és a város között, mivel szerinte e téren voltak hiányosságok. Délután négy órakor azonban még változhat a helyzet, akkor tesztelik ugyanis antigén tesztekkel az egyes mintavételi helyszíneken szolgálatot teljesítőket. Aki pozitív tesztet mutat, az kiesik a csapatból, új embert kell keresni helyette.

Várják az egészségügyiseket Komáromban is

Komáromban a legutóbbi információk szerint lesz olyan pont, amit nem tudnak majd kinyitni, legalábbis a péntek délelőtti információk szerint.

„Az önkormányzat mindent biztosított, a katonák is végzik a dolgukat, de egészségügyi dolgozók hiányoznak. Nem is kevés. Van olyan mintavételi hely, ahol egy sincs” - tájékoztatta a Paramétert pénteken délelőtt Keszegh Béla, Komárom polgármestere.

Nemcsak a létszám a lényeg, szolgálatokra kell ember

Nehezen jönnek össze a mintavételi csapatok Füleken is. „A mintavételi pontok többségén három embert tudunk biztosítani, de lesz olyan is, ahol csak kettőt” - mondta a Paraméternek Agócs Attila (Híd), Fülek polgármestere. – Úgy néz ki, hogy szombaton ugyan minden mintavételi pontot meg tudunk nyitni, még ha nem is lesz teljes a személyzet az egész napra.” Szerinte megtévesztő, hogy az egészségügyi dolgozók számát nézik. „Mi szolgálatokat számolunk. Két nap van, és nem minden egészségügyi dolgozó tud két napot vállalni, ezért jobb, ha a szolgálatok számát ellenőrizzük. Nálunk mintegy 54 szolgálatot kellett biztosítani a hétvégére, és ez úgy tűnik, hogy most már megvan” - mondta Agócs.

Kevés védőfelszerelést hoznak a katonák

Gondot jelent az is, hogy sokkal kevesebb felszerelést visz az önkormányzatoknak a hadsereg, mint ahogyan azt ígérték. Tardoskeddre a mintavételhez szükséges 500 pár kesztyűből 50-et hozott. Szerencsére a település polgármestere a védelmi miniszter felhívása után biztosította a kellő mennyiségű védőfelszerelést. „Az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőttek az ilyen termékek árai, a kormánynak fixálnia kellett volna az árakat, ha már ránk, polgármesterekre hagyta a védőfelszerelések beszerzését.

Mivel az árakat nem rögzítették, legalább időben értesíthettek volna, és akkor némely termékért nem kellett volna 15 eurót fizetni 5,90 helyett” – magyarázta Tóth Marian (Híd) polgármester.

Hozzátette, reméli, hogy az állam előbb megtéríti a teszteléssel kapcsolatos kiadásokat, mint az első hullámban, amelyre máig várnak.

- lpj, szt -